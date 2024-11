Sergio Lagos tuvo que intervenir: Fabio Agostini y Facundo González protagonizarán feroz pelea en “Palabra de honor”

La calma está lejos de llegar entre Fabio Agostini y Facundo González. Quienes alguna vez fueron íntimos amigos por casi una década, ahora están peleados a muerte tras una deslealtad de parte del argentino que terminó aliándose con un enemigo mortal del español.

PUBLICIDAD

González recién llegó a encerrarse a “Palabra de Honor”, y no tuvo el mejor recibimiento de parte de Agostini. El español arrojó la fotografía del nuevo recluta en una clara señal de desprecio.

Esto no quedó ahí, ya que un duro intercambio de palabras llegó a continuación. “No me vas a hablar porque (Oriana) te va a dejar en dos días cuando te conozca. Búscame la boquita, que me la vas a encontrar rápido, Mateucci 2″, dijo Fabio desafiantemente a Facundo.

La discusión del próximo capítulo

Este conflicto tendrá un nuevo round en una actividad que traerán los animadores Sergio Lagos y Karla Constant en el próximo capítulo del reality que se emitirá este lunes. Una piedra con unas palabras obligará que viejas heridas sean tratadas a la luz. “Quiebre de amistad” era la frase que Facundo González tenía que comentar en frente de todos.

“Creo que le molestó mucho que tenga una buena relación con Luis Mateucci, pero bueno, no pensamos igual”, partió justificando el argentino. Sin embargo, el español no tenía la misma visión de los hechos. Él recordó el controvertido episodio del escondite de Facundo.

“Llegué acá en caballo para recoger a Pamela cuando abandona el programa, empecé a ver los capítulos desde mi casa, y veo que está encerradito en la esquina. Oriana le dice ‘no bajes, no bajes’ y este le hace caso”, lanzó.

Sergio Lagos, Fabio Agostini y Facundo González Captura: Palabra de honor de Canal 13

La intervención de Sergio Lagos

Las cosas se comenzaron a acalorar cuando Facundo se alteró defendiendo su punto e insistiendo que no mentía. Un corte en el adelanto mostró que Fabio se levantó de su asiento para encarar a su examigo, después de que el argentino lo habría tratado de mentiroso.

PUBLICIDAD

“Lo que te dije es que me iba a pelear con ella fijo”, exclamó el argentino en referencia a Oriana Marzoli. “¡Ay ca***!”, le respondió Fabio. El pololo de la venezolana aseguró que el español dijo que le servía pelear con Marzoli por su nivel de fama, lo que no fue negado por Agostini.

Ellos se comenzaron a acercar cada vez más y el argentino estaba descontrolado. Por esto, Sergio Lagos se puso entremedio de los dos hombres y rodeó sus brazos en el hombro de cada uno de ellos, en una clara señal para calmarnos de una manera amistosa.

“¡Que tú hagas eso, no significa que todos seamos iguales!”, lanzó Facundo antes de alejarse de los brazos de Sergio.