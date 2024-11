“Antes me caías...”: El coqueto mensaje de Daniel Fuenzalida a Priscilla Vargas tras compartir juntos en la Teletón

Tras la exitosa Teletón 2024, donde se logró superar la meta y recaudar más de 40 mil millones de pesos, la animadora Priscilla Vargas contó en el matinal Tu Día cómo fue el tras bambalinas de su participación en la cruzada solidaria, donde compartió escenario con Julián Elfenbein y Daniel Fuenzalida, quien justamente le envió un amistoso mensaje el domingo en la noche, para destacar la buena onda que hubo entre ambos.

PUBLICIDAD

En primer lugar, Vargas relató cómo logró decir sin contratiempos la cifra del “último computo” y reveló también la buena impresión que se llevó del Presidente Gabriel Boric. Pero, después se centró en lo agradable que fue compartir con su dupla televisiva durante la causa benéfica.

“Daniel, el exHuevo, es un gran compañero. Es como si lo conociera de siempre”, dijo risueña, en conversación con Michelle Adams y su compañero José Luis Repenning, quien intentaba disimular toda pisca de celos. De hecho, Repe fue el primero en abrir los fuegos y le dedicó unas cariñosas palabras a Vargas, felicitándola por su gran desempeño durante la Teletón. Además, destacó lo bien que lucía sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Daniel Fuenzalida envió mensaje a Pri Vargas

Tras ello, la animadora dio a conocer el mensaje que Fuenzalida le mandó a su celular, para reconocer el agrado que fue trabajar juntos.

“Sabes que ayer me mandó un mensaje, muy tarde, como a las 11 de la noche”, contó Vargas, mientras las cámaras del matinal mostraban la reacción de Repenning, a quien se le sindica como el posible enamorado de Vargas.

“Y me dice ‘Pri, antes de que termines esta jornada yo quiero decir que, antes me caías bien, ahora me caes mejor”, reveló la animadora, dando cuenta que la química que mostraron por las pantallas y que destacaron los televidentes, traspasó las 27 horas de amor.

¿Será que ese huevito quiere sal?...