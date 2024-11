“Él lo negó completamente”: Mariela Sotomayor entregó detalles del triángulo amoroso que protagonizon Parived, Inessa Sorokina y Tonka Tomicic

Detalles desconocidos sobre el triángulo amoroso que protagonizaron a inicios de los 2000 las modelos Inessa Sorokina y Tonka Tomicic con Marco Antonio López -más conocido como Parived- fueron los que dio a conocer la periodista Mariela Sotomayor en el capítulo de este domingo 10 de noviembre del programa Only Fama de Mega.

En la oportunidad, Mariela Sotomayor contó algunas cosas que según indicó, le reveló la misma Inessa Sorokina, modelo de origen ruso que era la pareja de Parived cuando conoció a Tonka Tomicic. De hecho, comenzó recordando que fue la propia Sorokina quien los presentó, ya que la exanimadora de Canal 13, en ese momento pasaba por una pena de amor.

Solo habrían pasado un par de semanas para que Parived saliera con Tonka

En ese sentido, Mariela Sotomayor contó que la exmodelo rusa “me dice, se la presenté para que la ayudara, porque ella andaba con cuestiones, había terminado con su primer pololo y qué sé yo. Resulta que, ¿quieren saber lo que pasó? Que apenas se la presentó, como al par de semanas, Inessa empieza a cachar que algo anda mal”-

“Ella me dice, ‘como él (Parived), me había enseñado también a descifrar ciertas cosas de las personas, sin que te las dijeran’. ¡La discípula supera al maestro! Y dice un día, ‘sabes que más, esta cuestión me huele mal’”, agregó Sotomayor sobre lo que le contó Sorokina.

Así, en ese momento la maniquí quiso salir de las dudas y decidió leerse el tarot con una amiga, que era la misma tarotista que le leía las cartas a Parived, quien vio de inmediato el triángulo amoroso, en el que le indicó, había una mujer en la vida de su entonces, pareja.

Ahí, habría sido cuando Sorokina tomó valor y le preguntó a la tarotista si era mujer era Tonka Tomicic, lo que la experta le respondió afirmativamente.

Al llegar a su casa, Inessa Sorokina habría encarado a Parived, preguntándole directamente si estaba en un affaire con Tonka, lo que él negó por completo, según indicó Mariela Sotomayor, aunque apuntó que luego de presionarlo, no le quedó más remedio que reconocer el engaño.