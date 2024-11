“Empiezo a cumplir un sueño”: Tita Ureta aseguró estar feliz y emocionada tras ser confirmada como coanimadora del Festival de Viña 2025

“Empiezo a cumplir un sueño”, aseguró en su cuenta de Instagram la periodista Tita Ureta, luego de ser confirmada como coanimadora del Festival de Viña 2025, donde estará en una de las jornadas junto a Rafael Araneda presentando la competencia folclórica del certamen.

Tita Ureta fue anunciada junto a Paola Volpato como coanimadora de Rafael Araneda, mientras que José Antonio Neme, Rodrigo Sepúlveda y Pancho Melo serán los coanimadores de Karen Doggenweiler en las competencias.

En ese contexto, la joven publicó un emotivo mensaje en su cuenta junto a la fotografía que se tomó el día en el que le comunicaron que había sido elegida para estar en la Quinta Vergara por partida doble; en el backstage -junto a Natasha Kennard, Joaquín Méndez y Darynka Marcic- y también como coanimadora de Araneda.

“Hace un tempo subí esta foto, era justo después de que me contaran mi rol en Viña 2025. gracias por la confianza, un honor estar la coanimación de la competencia folclórica y ser parte del backstage del Festival de Viña del Mar”, comenzó indicando Ureta.

A esto, agregó que “lo tomo con humildad, ganas y felicidad. Me prepararé para estar a la altura de este desafío, el más importante de mi carrera. Gracias a Mega y a ustedes por el cariño. Empiezo a cumplir un sueño”.

“Me voy a prepar para dar lo mejor de mí”

En tanto, a través de un video que fue emitido durante la noche de este domingo 10 de noviembre en el programa Only Fama, Tita Ureta aseguró que siempre fue un sueño para ella tener algún rol en el Festival de Viña.

”Para muchos comunicadores quizás internacionalizar su carrera o llegar a Miami a México puede ser un sueño, pero para mí llegar al Festival de Viña, de alguna u otra manera en algun rol es algo que siempre he soñado, que me tiene muy emocionada, que me tiene con un objetivo claro”, señaló.

En el video grabado en la misma Quinta Vergara, Tita Ureta puntualizó que “me voy a preparar muchísimo para dar lo mejor de mí y poder mostrarme tal cual soy en este tremendo rol. Son dos roles, no solo el backstage sino que subirme al escenario de la Quinta Vergara, es un sueño”.