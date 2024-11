José Luis Repenning explicó cómo logró su cambió físico: el animador realizó extremo medida para bajar 20 kilos este 2024

En una nueva edición de “Tu Día”, el doctor Sebastián Ugarte habló sobre el peligroso medicamento que se ha puesto de moda entre las famosas para adelgazar, hablamos del Ozempic.

Mientras que estaban hablando de los riesgos de automedicarse con esta inyección, José Luis Reppening compartió el secreto que utilizó para lograr bajar esos kilos que no le acomodaban y que no tiene relación con este fármaco.

“Yo he bajado casi 20 kilos este año. Lo que pasa es que, como yo soy grandote, no se me notan tanto como se le pueden notar a Michelle (Adam); si ella baja 20 kilos, desaparece. Si tú (Priscilla) bajas 20 kilos, desapareces”, bromeó el comunicador de entrada.

Posteriormente, ya en un tono más serio, explicó: “La única forma de hacerlo, en verdad, es aumentar el deporte y cambiar la alimentación. No hay secreto. Cambiar la alimentación, pero sin sufrir, en esto no se trata de hacer dieta”.

El cambio que realizó Repenning

Eso sí, Repe reconoció que sí tuvo que hacer un cambio en su dieta: “Hay otra cosa que yo incorporé y creo que eso ha sido como la clave: ayuno desde 16 horas”.

“Yo empiezo a comer tipo 11 (de la mañana), tres huevitos duros (en el estudio de Canal 13), y después como hasta las 17.00 de la tarde. Quedo con el ombligo para fuera”, aseguró.

Sin embargo, no es que deje de consumir alimentos sino que “después de eso tomo unos tés y unas infusiones, no me da hambre, y duermo. Me levanto y repito las 16 horas de ayuno”, explicó el periodista de Canal 13.

Por su parte, el doctor Ugarte comentó que “es un método válido. Al poner una restricción de horario, nuestra regulación hormonal juega a favor de nosotros. Dos, nosotros como especie no estábamos acostumbrados a tener cuatro comidas al día, sino que comíamos cuando alcanzábamos a comer. Entonces, no es del todo irracional”.