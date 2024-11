“Me dio como ‘ay, no sé'”: José Antonio Neme reveló la propuesta que rechazó realizar en la Teletón

El periodista José Antonio Neme se lució durante la última Teletón imitando al cantante Chayanne, al ritmo de la canción “Fiesta en América”. Fue durante el bloque nocturno, “La batalla de los famosos”, que el conductor de Mucho Gusto apareció con una peluca negra y una camisa roja abierta, mostrando el torso desnudo, dando cuenta de sus dotes como bailarín.

Pero, ahora reveló la sugerencia que le realizaron desde producción para que la performance fuese aún más impactante, pero que él prefirió rechazar, para guardar la compostura.

Según contó en el matinal de Mega, la presentación terminaba sin pantalones, dejando su intimidad al descubierto, tal como lo hacía el artista en su conciertos.

“Chayanne cuando canta esta canción se saca el pantalón y queda con un short corto. Ahí me dio como ¡ay, no sé!, fue como mucha piel”, señaló.

Neme llega a Viña 2025

Durante el más reciente capítulo de “Only Fama” anunciaron a los nuevos rostros que formarán parte de la nueva edición del Festival de Viña del Mar, entre ellos José Antonio Neme, quien tendrá un importante rol en la Quinta Vergara puesto que será uno de los coanimadores que tendrá la competencia folclórica e internacional.

Junto a él se sumarán otros rostros de la señal como Tita Ureta, Rodrigo Sepúlveda, Paola Volpato y Francisco “Pancho” Melo.

“Viña tiene cuatro años del festival, hoy día tiene una pareja de animadores maravillosa en el futuro, nadie sabe, yo no tengo idea ni qué voy a hacer después de este programa. Que sea lo que sea, yo quiero pasarlo bien, no me quiero estresar por nada porque yo soy una persona mayor”, señaló Neme, en un tono de humor.

De igual manera, enfatizó que hará su trabajo “lo mejor que pueda, si les gusta bien, y si no, bien también pues”. Eso sí, si todo sale de acuerdo a los planes, Neme aseguró que podría tomar un desafío mayor en cuatro años.

“Si la gente me aplaude y no me tira tomates podridos, yo creo que en cuatro años más voy a reconsiderar mi situación y voy a sacar una suerte como de vocación de servidor público”, finalizó el nuevo coanimador del Festival de Viña del Mar.