¿Quiénes son los tres supuestos implicados en el fallecimiento de Liam Payne? Esta es la razón por la que ya han fueron detenidos

El panorama musical quedó consternado el 16 de octubre tras revelarse la devastadora muerte de Liam Payne, tras sufrir una fatal caída desde el balcón de su habitación, situada en el tercer piso de su Hotel en Palermo, Argentina.

PUBLICIDAD

A pesar de que las razones exactas de la caída no fueron muy claras en ese instante, las publicaciones hechas por los trabajadores del hotel en medios sociales empezaron a generar una variedad de especulaciones en torno al fallecimiento del cantante que tenía solo 31 años. De él, se creía, había intentado suicidarse.

Rumores acerca de un posible suicidio empezaron a circular, aunque rápidamente fueron desechados tras la revelación de fotos donde el artista se veía apacible en las áreas del Hotel CasaSur. En este hotel, se había notado previamente que se produjeron ciertos desperfectos, junto con el descubrimiento de diferentes drogas desperdigadas por su cuarto, las cuales se identificaron en los análisis toxicológicos: sustancias como cocaína, cocaína rosa, también denominada 'tusi', crack y benzodiacepinas.

Finalmente, los reportes indicaron que el cantante pudo haberse desplomado desde su balcón y fallecido en el acto a causa de un arranque de cólera provocado por un email que le llegó. Se mencionó que la muerte se debió a un 'politraumatismo' y una 'hemorragia interna con fracturas en el cráneo', tórax, abdomen y extremidades.

Muere Liam Payne en Palermo, Argentina Twitter / Snapchat (Twitter / Snapchat)

Ellos fueron los detenidos por la muerte de Liam Payne

La desaparición de Liam Payne ha sido centro de controversia, evidenciado por la visita de su padre, Geoff Payne, quien expresó su desacuerdo con los informes preliminares sobre la razón del fallecimiento del artista.

Inicialmente, las sospechas recaían sobre su representante e incluso su pareja, Kate Cassidy, no obstante, esto ha cambiado drásticamente. Recientemente, se revelaron los probables implicados en el deceso del músico, identificando a tres posibles implicados que ya han sido arrestados, de acuerdo a las pesquisas realizadas por la policía en Argentina.

Al final, el ministerio público inició una pesquisa que resultó en la identificación de tres sospechosos potenciales que ya se encuentran bajo custodia. Se presume que podrían tener una conexión directa con el fallecimiento de Liam Payne.

PUBLICIDAD

Aquí tenemos un video de Geoff Payne que desde el balcón recrea como pudo haber ocurrido el accidente de Liam, y estoy convencida de que él también pone en duda la hipótesis del suicidio. Estoy segura de que no fue un suicidio realmente 😣 pic.twitter.com/LTBkZkGx3c — ʟ🫐 (@lwtironic) October 20, 2024

Se afirma que la oficina del fiscal para realizar este estudio, tuvo que examinar más de 800 horas de filmaciones de cámaras de vigilancia, además de realizar entrevistas a testigos y registrar los bienes personales del artista.

Un empleado del hotel

A pesar de que no se han revelado las identidades de los arrestados, se conoce quienes son los implicados y cuál es su conexión con el cantante, imputados por: "Abandono de persona seguido de muerte" y "suministro y facilitación de estupefacientes", de acuerdo a un informe proporcionado a The Associated Press. El primero de estos fue un trabajador del hotel al que se le exigirá responder por "dos suministros comprobados de cocaína a Payne durante el tiempo que estuvo en el hotel".

Un amigo argentino

El segundo implicado sería un conocido del cantante, al que se le observó frecuentemente visitándolo mientras se encontraba en Argentina, siendo acusado de "abandono de persona seguido de muerte y suministro y facilitación de estupefacientes".

Imágenes de la habitación del hotel donde se quedaba Liam Payne (Paola Hernández)

Proveedor de drogas

Finalmente, el principal acusado es el ‘dealer’ o distribuidor de drogas a Payne, a quien se le acusa de proporcionar drogas al cantante “en dos ocasiones distintas el 14 de octubre”.