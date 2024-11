“Sé cómo es”: Fabio Agostini deja llorando a Oriana Marzoli tras asegurar que Facundo González estuvo con otra mujer

En una actividad dirigida por Sergio Lagos y Karla Costant en “Palabra de Honor”, Oriana Marzoli terminó llorando tras las fuertes declaraciones de Fabio Agostini, haciendo alusión a que Facundo González estuvo con otra mujer.

Todo comenzó cuando el argentino habló del quiebre de su amistad con español por su vínculo con Luis Mateucci en “¿Ganar o Servir?”, hecho que desató un tenso cruce de palabras que terminó afectando seriamente a la europea.

En ese contexto, Fabio aseguró que Marzoli ha manipulado a su examigo en más de una ocasión y además, reveló que antes de ingresar al reality de Canal 13, Facundo le había dicho que tenía intenciones de tener algo con Oriana sólo para lograr fama.

“Antes de entrar dijo ‘Voy a meterme con Oriana para hacer todo el ruido que pueda’”, aseguró el español.

Posteriormente, lanzó la bomba: “Éste desde que pisó Perú se agarró una tía, para que lo sepas. Ni te puedo contar lo que ha hecho. No sabes el tío con el que te estás montando, ya lo irás conociendo. Te estoy haciendo un favor”.

Estas palabras generaron el colapso de Oriana, quien tuvo que ser consolada por Gala Caldirola.

“No me digas que mi novio me ha puesto los cuernos, porque me quedo muerta”, manifestó la española, sin que Fabio le aclarara las cosas que dijo.

Por su parte, Facundo se acercó a Oriana cuando terminó la actividad y le juró que no le ha sido infiel. “Se refiere a cuando llegué a Perú, hace 9 años. Son estupideces, lo dice para volverme loco. Por mi papá y mi mamá te juro que no me acosté con otra mujer”.

¿Facundo un mentiroso?

Más tarde, Oriana Marzoli abordó a Fabio para interrogarlo por sus palabras. “No sé si se habrá tirado a otra estando contigo, pero me juego los huevos a que sí. Sé cómo es, conozco a todas sus ex novias y a todo lo que ha tenido en su vida”, le aseguró el español.

Cuando Marzoli le dijo que Facundo le juró por su padre que le era fiel, la respuesta de Fabio fue: “A mí me ha jurado por Dios y por su padre fallecido muchas cosas y me mintió también, así que sus juramentos me los paso por el c…”, aseguró el español.