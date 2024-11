“Tuvo problemas con las drogas, y a raíz de eso él se contagió...”: Gala Caldirola reveló la cruda historia de su padre en “Palabra Honor”

En el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, Gala Caldirola le paró los carros a Sergio Rojas tras fuertes dichos del periodista de farándula sobre su vida personal.

Según las palabras de la española, el comunicador una vez que lanzó una broma sobre enfermedades venéreas asociadas que estarían asociadas a ella.

“Yo entiendo que ese es tu trabajo, y que es divertido jugar a que está con uno y con otro, si será verdad o será mentira, yo lo entiendo, pero igual hay que respetar la libertad de cada uno”.

“Pero más allá de eso, hay una forma de referirse a la mujer como que parece que nosotras no tenemos la libertad de hacer lo que queramos y lo encuentro machista”, le aclaró Gala, a lo que Sergio la escuchaba con atención.

La enfermedad de su padre

“Eso me molestó mucho. Mi padre es una persona que tuvo problemas con las drogas, y a raíz de eso él se contagió de VIH, Sida. Yo convivo con la enfermedad de mi papá desde que tengo 10 u 11 años. Entonces siento que ahí se pasan los límites”, explicó Caldirola.

“Además es un delito, cualquier persona que pueda especular algo así está cometiendo un delito grave”, le dijo el periodista, agregando que jamás la atacó a ella sino que se fue contra Raimundo Cerda, la expareja de la europea en “¿Ganar o Servir?”.

“Yo sí creo que, evidentemente, tú eres una mujer libre y puedes hacer con su traste un tambor. Yo a ti no te doy de comer, no te pago la luz, ni el agua y tampoco lo voy a hacer, por lo tanto lo que tú sabes lo que haces en tu cama y con quién”.

La familia de Mauricio Isla no la quiere

Con respecto a los comentarios que lanzaron en su programa de farándula sobre el círculo de Mauricio Isla, exesposo de Gala, se rehusaba a que ella se quedara con una casa en la separación de ambos, Sergio Rojas le aclaró: “Eso salió del círculo de él, es la gente alrededor de tu ex marido la que habla cosas. Deberías pedirle a él que se ponga los pantalones ¿Alguna vez ha salido Mauricio defendiendo tu honra de todo lo que han dicho de ti? En su familia no todos te quieren, para ellos siempre vas a ser la aprovechadora”, sostuvo el comunicador al respecto, añadiendo que “no le preste ropa” porque nadie la ha defendido de las malas lenguas, ni siquiera el padre de su hija.

Entonces Gala, entre lágrimas, se descargó con el periodista sobre la relación con la familia del exseleccionado. “Yo nunca le he pedido nada, si fuera una aprovechadora seguiría casada con él. Me tengo que mamar todos los resentimientos sociales y la denigración, y me da rabia. Yo no hago nada malo, vivo mi vida con libertad”, indicó, tras lo que ambos hicieron las paces.