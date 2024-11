“Deseo que un fanático lo posea”: Shakira regalará el Lamborghini que mostró en video de ‘Soltera’

Shakira es una de las intérpretes más reconocidas y triunfadoras que a sus 47 años continúa registrando logros con su canción, su tour y más. Sin embargo, también es una mujer de gran generosidad, y además de tener fundaciones, recientemente hizo público que donará su lujoso coche a un seguidor.

Mediante una grabación en Instagram donde se le ve acompañada de Sebastián Yatra, la celebridad afirmó que desea que un seguidor sea el propietario de su Lamborghini, el cual se mostró en su videoclip Soltera.

"Voy a obsequiárselo a un admirador... es una idea que he estado considerando, deseo que un fanático lo posea, alguien que encuentre alegría en este automóvil y que recuerde de mí cuando lo conduzca. ¿Quieres apostar?... ¡definitivamente lo voy a obsequiar!", afirmó Shakira en el video.

Así es el lujoso Lamborghini que Shakira planea regalar a un fan

Shakira obsequiará su ostentoso vehículo Lamborghini Urus S de tono violeta, el cual fue fabricado y modificado especialmente para la artista colombiana y tiene un diseño interno en blanco y verde neón.

Adicionalmente, está equipado con un potente motor V8 de 666 caballos de fuerza, que puede pasar de 0 a 100 km/h en apenas 3.5 segundos y logra una velocidad tope de 305 km/h, de acuerdo con lo que se informa en el sitio web oficial de la empresa.

Por otro lado, el vehículo de alto rendimiento se valora en torno a 240 mil dólares, siendo uno de los más sofisticados y exclusivos disponibles en el mercado.

Actualmente, la artista no ha proporcionado información sobre la rifa que llevará a cabo o cómo planea elegir al seguidor que recibirá el vehículo como obsequio, pero sus seguidores están extremadamente entusiasmados y aspiran a ser los afortunados.

"Estoy rezando para que mi Shaki Shaki me obsequie el auto que ella misma creó", "realmente quiero ser la ganadora", "Shaki, dame a mí", "Dios sabe que lo merezco, no es simplemente un vehículo de lujo, es uno diseñado por Shakira", "¿qué necesito hacer para que sea mío?", "Dios mío, estoy desesperada, quiero ese coche", "sería mi sueño hecho realidad", y "sería lo mejor que me sucedería en mi vida", son sólo algunas de las reacciones en el video, donde la cantante afirmó que nadie cree que pueda hacerlo, pero está decidida a demostrar lo contrario.

Además, numerosos admiradores instaron a la estrella colombiana a obsequiarlo a Shaki Becca, su doble venezolana que ha demostrado gran adoración y honor hacia ella. La cantante ya se ha encontrado con ella e incluso ha experimentado confusión al ver sus videos, llegando a pensar que era ella misma.