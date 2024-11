“Es una técnica tuya utilizar a la gente para alcanzar tus objetivos”: Sergio Rojas se lanza contra Facundo y afirmó que está con Oriana por fama

Durante el más reciente capítulo de “Palabra de Honor” se vivieron varios momentos tensos en la “Corte Marcial”, y uno de los más potentes fue el round entre Sergio Rojas y Facundo González.

El periodista de farándula acusó al argentino de buscar a Oriana Marzoli solamente para obtener éxito y hacerse conocido, asegurando que tenía pruebas que apoyaban sus dichos.

Todo ocurrió en el primer cara a cara del reality de Canal 13, en donde los reclutas votaron por sus compañeros para elegir a la tercera dupla nominada de la semana.

Llegado el turno de Sergio Rojas, el periodista votó por Facundo: “La verdad es que no me gustó la energía con la que llegaste a la casa, se generó algo súper molesto para mí porque yo soy un ser de mucho brillo, de mucha luz y me sentí un poco eclipsado con una oscuridad que no me gustó”, argumentó de entrada.

“Yo a diferencia de otros sí conozco algo de tu trayectoria, sé el problema que tuviste en Argentina con Ricardo Fort. Entiendo que es una técnica tuya utilizar a la gente para trepar y alcanzar tus objetivos, lo hiciste también con Pamela Díaz, espero que no me lo niegues porque existen unos audios que lo comprueban de boca tuya y que en su momento serán mostrados en el caso de que tengas la osadía de contradecir lo que estoy afirmando”.

“Creo que estás haciendo lo mismo con Oriana, se lo dije en su cara. No me gustan los hombres que se trepan de las faldas de las mujeres para conseguir algo, eso en mi país se llama ‘pollerudo’ y creo que eso eres”, le espetó duramente al argentino.

Por su parte, Facundo aseguró que no entendió la parte de los audios, a lo que Sergio comentó que eran pruebas de que “viniste a Chile para utilizar a Oriana y conseguir éxito, fama y obviamente, dinero”, aseguró.

Ante la acusación, el trasandino contestó que “entré a jugar con ella y con cualquier otra chica, a pasarla bien y divertirme. No pensé enamorarme, pero me enamoré de Oriana, la amo y estoy bien con ella”, sostuvo, y le preguntó “sos periodista no? Es que no te conozco”.

“Googleame”, le respondió Rojas, generando risas en el tenso momento.

Oriana sacó las garras para defender a Facundo

Apenas terminó la interacción entre ambos hombres, Oriana quiso intervenir en defensa de su pareja: “Como yo sí tengo retención no me puedo quedar callada (...) No me gusta ese golpe bajo que le has hecho, creo que te basas simplemente en rumores y realmente el buen periodista intenta contrastar lo que le llega, y en este caso tú no puedes hacerlo porque esta persona no está”.

“Escuché a Andrés decir que tú tenías un buen corazón y que ojalá todos pudiéramos conocer esa parte de tí, y ojalá intentes demostrarlo y no sólo quieras llamar la atención cuando te sientes opacado, pero no por su mala energía sino por su protagonismo que adquirió cuando ha llegado (...) Eso se llama rabia y envidia”.

Sin embargo, Sergio no se quedará callado y le lanzará un comentario contundente que dejará sin palabras a Oriana: “Tanto protagonismo que cuando llegó, nadie se dio cuenta de la llegada… No voy a tener contigo una discusión respecto a algo profesional”, expresó.

“Por otro lado, creo que tu chihuahua se puede defender solo”, agregó, haciendo alusión a Facundo.

Finalmente, Sergio Rojas le pidió a Oriana el dato de su psicólogo, la española le contestó irónicamente que “te lo daré porque me ha funcionado y te hace falta con urgencia, de momento para decidirte si quieres ser rubio o moreno”. Luego, le dijo que aproveche este reality, porque “estás haciendo lo que siempre soñaste, y con la que siempre soñaste conocer”.