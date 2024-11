“Estaba a punto de tirar la toalla”: Hijo de Claudia Conserva se sinceró sobre lo complejo que ha sido su carrera actoral

Se le cayó un invitado a la animadora Claudia Conserva de su programa “Mija”, y su hijo Renato Valdivia salió al rescate, y fue ayudar a su madre. Él parchó ese segmento, y tuvieron una conversación sobre la carrera actoral del joven, quien hace unos meses firmó con un agente estadounidense .

PUBLICIDAD

“Yo una de las cosas que admiro de Renato es que encuentro que es súper valiente de llegar y partir porque yo me moriría de miedo. Como por ejemplo, cuando apostaste en ir a Los Ángeles sin saber a lo que ibas”, valoró su madre orgullosa.

Al contar cómo ha sido su recorrido laboral, él señaló que “yo con la actuación he persistido mucho, es una cosa que llevo años de cumplir el sueño de ser profesional. Ser actor es fácil, pero ser actor profesional y poder ganarse la vida siendo actor así es difícil".

“Fue la persistencia... de hecho, yo estaba a punto de tirar la toalla con el tema. Acá en Chile lamentablemente no hay muchas producciones, el rubro está un poco apagado. No es que lo diga yo, uno le puede preguntar a otros colegas. Los castings cada vez son más limitados en el sentido a quién llama o a quién no, eso también es lamentable porque lo ideal es que hubiese más acceso", continuó.

Renato Valdivia y Claudia Conserva Captura: Mija de TV+

Su viaje a Estados Unidos

Renato Valdivia comentó que empezó a enviar mails diariamente a diversos productores, agentes, a dónde fuera. “Mandaba un mail tirando currículum, una presentación. Obviamente, el 99% de las veces no pasaba nada, pero ésta vez el 1% se cumplió. Me escribió Piere, que es mi agente ahora, y me dijo ‘Hola Renato, tengamos una reunión el lunes', y esto fue un miércoles", relató.

Él llegó a su contacto sin tener muchos conocimientos de su trabajo, y decidió escribirle de vuelta diciéndole que también podría ser una reunión por Zoom, ya que estaba en Chile, y el agente le reiteró que mejor en su oficina el lunes.

Su madre intervino y recordó el momento en el que su retoño estaba en esta encrucijada. “Tú me preguntaste y yo te dije: ‘si tú crees, tú dale'. Yo como mamá estaba súper nerviosa, porque puede ser que se gaste la plata, llegue, parte corriendo y el gallo puede que le diga que hable con la secretaria", contó Claudia.

PUBLICIDAD

Así que Renato gastó sus ahorros para volar rápidamente a Estados Unidos con el fin de concretar la reunión. “Fue muy simpático, fue en una oficina que no lo podía creer, era como un sueño con fiebre. Tuvimos la reunión, muy buena onda, me presenté y al final firmé contrato la semana siguiente“, señaló Valdivia.