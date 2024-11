“Fuiste desleal y denigrante hacia mí”: Gala Caldirola encaró a Faloon Larraguibel por antiguos comentarios y la exchica Yingo terminó llorando

En el más reciente capítulo de “Palabra de Honor” se vivió un el primer cara a cara, en donde los participantes tuvieron que votar para que uno de sus compañeros y su pareja pasen a la jornada de eliminación. En este contexto, es donde surgieron varios conflictos, entre ellos uno protagonizado por Gala Caldirola y Faloon Larraguibel.

Fue la español quien se lanzó en contra de la exchica Yingo en primer lugar, recordando los comentarios que la exchica “Yingo” dijo en su contra cuando estaban en “¿Ganar o Servir?”.

“En algún momento te considerá una amiga, entendí que tú no viniste a hacer amigos... Pero no fuiste capaz de mirarme a los ojos y decirme que ‘yo no te considero una amiga’ aunque sí fuiste capaz de hablar muy mal de mí a mis espaldas”, argumentó.

“Yo nunca lo supe hasta el último día que yo salí del encierro y vi todos los capítulos. En alguna ocasión fuiste una mujer denigrante hacia mí, decías que debería darme vergüenza mostrarme libremente y tú estás haciendo lo mismo que yo hice, pero por plata. No sé si es envidia”, argumentó, en torno a las críticas de Faloon por las actitudes de Caldirola, quien en algún momento tuvo relaciones íntimas y protagonizó un cómico toples en el antiguo reality de la señal de Canal 13.

El llanto de Faloon

“Lo que estás haciendo es muy bajo. A lo que yo me dedico ahora no te incumbe, no te metas”, le respondió la ex “Yingo”, y se retiró sin escuchar el resto de lo que le decía la española.

A lo que Gala le dijo: “Alguna vez te darás los errores que tú cometes (...) Yo te consideraba una amiga y fuiste desleal y denigrante hacia mí. Yo te doy la libertad de ser quien eres y te admiro por lo que estás haciendo ahora porque al fin te empoderaste, pero yo te di mi amistad y tú la tiraste al piso y la pisaste. Veo que no te interesa”, continuó argumentando Gala.

“Deberías haberte dado cuenta ya de que no me interese”, contestó Faloon, para luego darse vuelta para limpiarse las lágrimas.