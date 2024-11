¿Le pidieron matrimonio?: Camilísima contó cómo Daniela Aránguiz adquirió su nuevo anillo

En el programa de corte farandulero llamado Sígueme, la exTierra Brava y panelista del espacio, Camila Campos, mejor conocida como Camilísima, contó una infidencia que vivió junto a Daniela Aránguiz el fin de semana pasado.

Y es que la joven periodista reveló una petición de matrimonio que le hicieron a Aránguiz. Eso sí, antes de la anécdota contada por Camila, Daniela introdujo el momento con la invitación que le hizo a Campos.

“La invité a la casa... le dije ‘oye, llegaron los chiquillos, van a hacer un asadito, van a tirar una carnecita‘, y ahí llegó la Cami con un vestido apretado de jeans ”, detalló la también comentarista en el nuevo programa de espectáculo nacional de Mega: Only Fama.

El tierno casamiento

Ya sabiendo esto, Camilísima comenzó señalando que “ llegué al asado y presencié un momento donde, a la Dany, uno de los invitados procede a pedirle matrimonio ”.

Luego, en relación al contexto que vivieron en este almuerzo, Campos aseguró que “nos tomamos unos vinos: siete botellas entre cinco personas. Estábamos conversando, riéndonos, súper chill en el pasto. Y ahí, en esa volá', es que a mí amigo se le ocurre como formalizar con Dany: pasar de la nada al casorio, y como no había anillo de por medio, alentado por todos nosotros. Nosotros estábamos ‘ya poh... cásense, cásense, cásense, cásense‘. Y agarró papa. Como no había anillo, yo le pasé mi anillo, y quiero que me lo devuelva”.

La defensa de Aránguiz

Frente a la versión relatada por la exchica reality, Daniela aclaró que “lo que pasa es que yo soy una mujer que no necesitai’ probarme... es cosa de mirarme no más. No, si yo no estoy pololeando, acuérdate que tengo una cuestión con la Pamela Díaz que yo no puedo pololear hasta el 23 de noviembre”.