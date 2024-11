“Niños disfrazados de Barbie”: exponen impactantes pormenores sobre las celebraciones de P. Diddy

El detención de Sean ‘Diddy’ Combs continúa generando una buena cantidad de polémica debido a las sombrías historias que siguen surgiendo en torno a las controvertidas fiestas a las que asistían los pesos pesados de Hollywood. Una nueva persona ha salido a la luz para proporcionar detalles acerca de lo que supuestamente vio en dichas reuniones.

El rapero ha sido imputado con cargos graves como la planificación para involucrarse en actos delictivos organizados, explotación sexual y traslado con fines de prostitución. Por estas acusaciones, podría afrontar muchos años en la prisión.

La aspirante a estrella de la música, Tanea Wallace, ha añadido su declaración a las que ya existen en contra de Sean, lo que complica aún más su situación. Se espera que su caso concluya el 5 de mayo de 2025, día marcado para su juicio.

Los nuevos detalles que acusan a P. Diddy de usar a menores en sus fiestas

Tanea Wallace eligió revelar todo lo que vio en una fiesta de Diddy en 2018 en un documental de TMZ denominado "TMZ Presents The Downfall of Diddy: Inside the Freak Offs".

De acuerdo con la pintora, muchos de los asistentes estaban prácticamente sin ropa mientras bebían alcohol y usaban estupefacientes. Entre estos estaba Combs, quien afirmó que en un determinado instante se deleitaba sin recato en el jardín posterior.

Además, señaló que en el sitio había al menos 100 asistentes, incluyendo varias personalidades famosas, aunque optó por no divulgar sus identidades. Lo que más inquietud generó en su relato fue cuando describió que en una de las habitaciones del famoso, observó a un conjunto de individuos que parecían ser de baja estatura agrupados en un rincón, pero supone que no eran personas de estatura baja, sino probablemente niños.

"Las personas intentaban disimular sus acciones. Eran individuos insignificantes, no deseo decir más. Haz uso de tu lógica", declaró.

En este instante reveló que estas personas estaban ataviadas al estilo de pequeñas Barbies Harajuku.

"“(Se encontraban) ataviadas al estilo de diminutas Barbies Harajuku, ostentando pintalabios rojo, viéndose sumamente atractivas, entiendes, provocativas, encantadoras. Así que me dije, ¿en qué demonios estoy pensando?'", añadió.

Después de sus afirmaciones, los abogados de P. Diddy han descrito sus comentarios como "rotundamente incorrectos" y otros señalamientos en su contra como "completamente inventados".

Hasta ahora, las celebridades que se han destacado como asistentes a estas fiestas han guardado silencio, intentando evitar ser arrastrados a este escándalo.