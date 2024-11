¿Qué pasó entre Facundo González y Ricardo Fort?: Este es el escándalo que desempolvó Sergio Rojas en "Palabra de Honor"

La nominación de Sergio Rojas generó tal expectación que el capítulo del lunes de “Palabra de honor” terminó antes de que el periodista emitiera su voto, esto con el fin de dejar en pausa la bomba que iba a tirar el animador de “Que te lo digo” y dejarla para el martes.

Rojas terminó nominando a Facundo González, y esto fue lo que le dijo: "Yo a diferencia de otros sí conozco algo de tu trayectoria, sé el problema que tuviste en Argentina con Ricardo Fort. Entiendo que es una técnica tuya utilizar a la gente para trepar y alcanzar tus objetivos, lo hiciste también con Pamela Díaz y estás haciendo lo mismo con Oriana", lanzó.

Facundo se rió al momento que mencionó el nombre de Fort, pero nunca se refirió a este tema. Él contestó a las otras acusaciones de Rojas, pero al momento de pedirle al periodista que le recordara el resto de las cosas que dijo, Sergio se rehusó.

Facundo González y Sergio Rojas Captura: Palabra de Honor de Canal 13

¿Qué pasó entre Ricardo Fort y Facundo González?

Esto dejó un halo de misterio en lo que sucedió entre Facundo González y el fallecido empresario argentino, Ricardo Fort, con quien fue vinculado el actual pololo de Oriana Marzoli.

Esto data de hace más de una década, específicamente el año 2012, cuando Fort aseguró haber tenido relaciones sexuales con González. Al ser consultado por el programa de El Trece, “ Este es el show ”, el recluta de “PDH” desmintió estas aseveraciones y se lanzó en contra del empresario chocolatero.

“Lo tomo de quién viene, no es una buena persona, no es un buen tipo. Siempre habla mal de todos, cree que con el dinero puede comprarlo todo y no es así“, dijo González, quien aseguró que Fort le prometió darle el mundo. “Es un pobre tipo, de verdad me da lástima, y con todo lo que tiene no es feliz", agregó.

Fort estaba en el estudio cuando mostraron las declaraciones de Facundo, y comenzó a decir que “una noche tuve relaciones con él, le pagué, no quise hacer más nada con él (...) Me indigna cuando se hacen los machos, y yo quedo como el gay. Este tipo me seguía llamando. Yo si tengo sexo con alguien es para una vez y punto, flaco no me da para otra cosa, ni le ofrecí el mundo".

Facundo González y Ricardo Fort Captura: Este es el show

El round entre González y Fort

Después de esta ocasión, ellos se vieron las caras en “Soñando por Bailar 2″, en donde protagonizaron una discusión. Facundo aseguró que Ricardo le ofreció dinero para tener relaciones con él, pero negó haber accedido y lo criticó por haber emitido declaraciones en donde aseguró que estuvieron juntos.

“No me parece un mal tipo, pero ya que invente cosas... Yo tengo una familia, tengo un sueño que cumplir (...) Se mete con un chico que la está remando, puede hacer daño a una familia, pero ellos y mis amigos saben cómo soy", agregó González.

Al momento de responder, Ricardo contestó que “solamente Facundo y yo sabemos lo que pasó. No tiene por qué salir a contarlo, y respeto que lo diga (...) A mí no me hace falta inventar cosas y estar contando mentiras".

“Cuando te acusan de algo, te están insultando a vos y se hacen ellos que son los machos. Eso me molesta, que se quieran colgar de esa situación“, añadió el empresario que falleció un año después de este escándalo.