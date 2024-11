De España a Palabra de Honor: Daniela Requena es la nueva recluta del reality del ‘13’

El pasado domingo 3 de noviembre se disputó la gran final de ¿Ganar o Servir?, la cual terminó llevándose Pangal Andrade. Y justo al terminar, inició un nuevo programa de telerrealidad del canal de los realities: Palabra de Honor.

Pese a que el elenco inicial se oficializó antes de comenzar con el reformatorio militar, aún siguen ingresando reclutas, puesto que también otros van siendo eliminados, o bien, deciden abandonar el sometimiento.

Daniela Requena es la nueva recluta que llega a las dependencias peruanas. Periodista de profesión, originaria de Sevilla, España y tiene 32 años. Actualmente colabora en la revista Marie Claire y trabaja en el canal del país de la paella llamado Telecinco. Sumado a esto, es autora de un libro, bautizado como Mamá, Soy Mujer, donde habla de su proceso de transición y su cambio de sexo.

“Yo desde que tenía cuatro años me sentía mujer. A los 16 años lo verbalicé por primera vez y a los 20 me mudé a Madrid a la universidad, y de ahí florecí como una mariposa, como una rosa”, detalló la comunicadora.

Tras pasar un tiempo viviendo una doble vida, estudiando como hombre de día y saliendo de fiesta de mujer de noche, Daniela decidió empezar su proceso hormonal. A los 23 años se fue a Nueva York para juntar dinero, y a su regreso se operó para completar el cambio. “Me convertí en la mejor versión de mí misma, la versión que yo siempre he deseado ser” , reconoció.

Esta será su tercera aventura en el género, puesto que estuvo en Pesadilla En El Paraíso y La Granja De Los Famosos. Además, dice estar muy entusiasmada con su arribo a esta reality de corte militar: “No hay nadie más rebelde que yo, porque me rebelé contra el universo, contra la vida, y me convertí en quien yo siempre he querido ser. La vida me puso un pulso y se lo gané, y dije ‘no, yo voy a ser quien yo quiero ser’”.

A lo anterior, añade que “no soy nada conformista, tengo mucho carácter y estoy segura que las órdenes las voy a poner yo. Lo que más me preocupa es la vestimenta, pero ya encontraré la forma de cortarme la camiseta o algo para hacer de un uniforme militar lo más sexy posible”.