“No entro nunca más a Canal 13″: Nicolás Solabarrieta descargó su frustración tras proyectos fallidos en la señal

Cuando llegó al reality de Canal 13, “Tierra Brava”, se perfilaba como una de las jóvenes promesas de la señal, pero esto se quedó ahí. El hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, Nicolás , habló sobre los proyectos que estuvo a punto de obtener, pero no se lograron concretar.

PUBLICIDAD

En su nuevo podcast junto a Jorge Aldoney y el influencer Zimdecker, “Entre caballos”, él se refirió a esta situación después de que uno de sus compañeros señaló que al joven “se le prometió mucho y se le entregó poco“.

Entre risas, Solabarrieta comentó “acá no entro nunca más a Canal 13″ pero sí agregó que está disponible para Megavisión, Chilevisión y TVN.

Al momento de explicar esta aseveración, Nicolás apuntó que “supuestamente, después de ‘Tierra Brava’, yo iba a ser… No un rostro de renovación, pero me veían como posible candidato para estar dentro de la televisión“.

Nicolás Solabarrieta Fuente: Instagram

Los proyectos de Nicolás Solabarrieta en Canal 13 que no prosperaron

Ahí es cuando comentó que casi formó parte del programa de espectáculos animado por Pamela Díaz, “Hay que decirlo!”. Él recordó que “hice el casting, éramos como 8 personas (...) Antes que el programa saliera al aire, me llamaron y me dijeron que querían que fuera uno de los posibles panelistas. Llegué, fui al casting y me quedé afuera por (Arturo) Longton".

Ante esto, sus compañeros bromearon y recalcaron que Longton duró solo un par de semanas dentro del espacio de farándula. Sin embargo, él le aprovechó de mandarle saludos a su excompañero de reality: “Arturo es el mejor, yo lo amo, le mando un abrazo”.

Esta potencial llegada al franjeado del 13, frustró otra oportunidad laboral que se le presentó en otra señal. “Una de las razones por las que no quise entrar a ‘Top Chef VIP’ era porque quería hacer el programa de ‘¡Hay Que Decirlo!’. Me habían llamado, iba a estar con Cony, Eskarcita”, reveló.

PUBLICIDAD

La accidentada carrera de Nicolás Solabarrieta en los canales de televisión no quedó ahí, ya que hubo otro proyecto que no prosperó dentro de Canal 13. “Pasaron los meses. Me tocó reunión, pero no por el canal, sino que por otra productora que está dentro de Canal 13, en el tercer piso. Y bajando de la reunión, me agarra la gente del React (de ‘Palabra de Honor’)“, comentó.

Ellos tenían la intención que Nicolás Solabarrieta fuese parte del programa digital de la señal para el reality que actualmente está en pantalla, pero nuevamente no se concretó la oferta.

“Yo no fui ni candidato. Me dijeron ‘¿Quieres estar?‘, yo dije ’sí, feliz', pero nunca me llamaron, fui al único hueón que no llamaron“, añadió el joven cuya novia, Valentina Torres (Guarén), sí consiguió un trabajo en el React.