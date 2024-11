“Por primera vez me dio pena”: Laura Landaeta entregó una potente reflexión sobre el futuro de Cathy Barriga tras su detención

Este pasado martes 12 de noviembre, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se le cambió la medida cautelar. El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva tras meses cumpliendo arresto domiciliario total.

Una de las periodistas que ha estado siguiendo de cerca el caso de la “Robotina” es Laura Landaeta, quien publicó un libro sobre esta investigación que está en curso, donde se investiga a Barriga por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

El día de ayer, la profesional fue invitada al panel del programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, en donde recogieron sus impresiones después de que se decretó la prisión preventiva para la exalcaldesa.

Laura Landaeta y Cathy Barriga Captura: Que te lo digo de Zona Latina

“Creo que por primera vez me dio pena Cathy. No me había pasado porque me parece que es una mujer muy controladora y muy manipuladora, y que se victimiza (...) Yo la vi cuando salió de su casa, a ella le tirita la pera y se le quiebra la voz. Es poquito, pero muy sutil", confesó.

“Uno que está acostumbrada a verla empoderada y con ese tono súper profundo. Yo la vi y dije ‘esa mujer tiene miedo, sabe que va a quedar detenida’“, continuó Landaeta.

“Su actitud ayer (martes) fue humilde, no le tiró la pachotada a los periodistas, no se peleó con su marido. Fue muy sometida en su interna", recalcó.

¿Va a ser Cathy quién pague los platos rotos de la familia Lavín?

Ahondando en por qué ahora le da pena Cathy, ella complementó diciendo que “la razón por la que digo, y me hago responsable de mis palabras, me dio pena ella porque creo que el hilo se va a cortar por el hilo más delgado, y eso es ella".

“Lo que debería suceder es que Joaquín Lavín León debería ser desaforado, ser imputado y terminar con alguna medida precautoria tipo arresto domiciliario o algo más. En este gallito judicial que está recién comenzando para ellos, ¿Quién creen ustedes que va a ser quien pague los platos rotos?“, cuestionó.

Posteriormente, volvió a insistir en su punto donde analizó que la Cathy Barriga que vio en Tribunales horas antes de que quedara en prisión preventiva. “Es una Cathy que está completamente desarmada, toda esa soberbia que además se le debió haber alimentado con ser parte de la familia Lavín", concluyó.