“La siento muy enfocada”: Mamá de Emilia Dides reveló cómo su encuentra su hija a días de la gran final de Miss Universo

Nuestra representante, Emilia Dides, es una de las favoritas para quedarse con la corona de Miss Universo 2024. Este sábado 16 de noviembre es la gran final del certamen en México, y la cantante tiene a todo Chile pendiente de ella.

No solamente los compatriotas están expectantes, sino que su madre Joanna Maffei también está esperando con ansias que llegue el gran día para su hija. Ella concedió una entrevista a LUN, en donde reveló cómo ha visto a Emilia.

“La he visto muy sólida. Hablé ayer con el director (del Miss Universo Chile) y me dijo que (Emilia) está muy bien, que se ve que se repone de todo, que está con una actitud muy positiva, que resuelve todas las cosas, que está muy animada y con mucha fuerza“, contó la madre, quien no ha podido tener mucho contacto directo con su retoña.

“La verdad es que no se puede hablar, pero nos dejamos audios de repente. No la molesto nada, sólo le digo que siga, que está brillando, que está todo bien, que quede todo en la cancha y que siempre tenga alas, pero con raíces... que no pierda el centro”, continuó su madre.

A esto le sumó que “Emilia está entera y tiene una gran cantidad de fans acá. En otros países la han puesto como favorita así que se ve muy fuerte (..) La siento muy enfocada, con fortaleza y en calma para lo que se viene”, aseveró.

Emilia Dides Fuente: Instagram @emiliadides

¿Cuáles han sido sus momentos favoritos de su hija?

Al ser consultada sobre cuál ha sido la aparición pública de su hija que más le ha gustado, Joanna recordó el momento cuando Emilia “salió con un vestido celeste que parecía una túnica y apareció haciendo una especie de vuelo, muy elegante”.

Otro momento que destacó Maffei, fue el día de la Gala de la Catrinas, “se veía preciosa con esas flores en el pelo y su traje amarillo muy elegante. Se conectó mucho con el sentido del traje, que no es un disfraz, y que representa toda la mística que tiene México”, apuntó.

Finalmente, al hablar sobre la interpretación de Emilia de una canción de Mon Laferte, su madre dijo que “ella es muy especial y se prepara para todos los eventos, no sabíamos que iba a cantar esa canción (”Tu falta de querer"), pero ella es así, siempre dando sorpresas".

“Cantó en un restaurante. Estaba con pelo negro y chasquilla, en el estilo de la película El cisne negro. Había mariachis y una banda, ella cantó e impactó con su voz”, añadió.