“Les suplico que no me lleven más al matinal”: El particular llamado de Fran García-Huidobro a los ejecutivos de Mega

Francisca García-Huidobro es una de las flamantes contrataciones de este año de Mega, y su arribo tenía una misión en específico: levantar el área de entretención, en específico la farándula.

La Dama de hierro se sumó a la señal para conducir el programa de espectáculos, “Only Fama”. Sin embargo, ahí no terminan sus responsabilidades como rostro de la señal, ya que ha tenido que visitar el matinal para fomentar este mismo espacio y los futuros proyectos que se vienen.

Esto provocó un reclamo de la comunicadora, el cual lo manifestó durante el inicio del último capítulo de su podcast junto a Ingrid Cruz, “Di la verdad Rosa”, esto tras confesar que está agotada.

“Es que Mega me mintió, siempre te mienten los empresarios“, partió diciendo la Dama de hierro. ”Yo firmé un contrato para hacer un estelar de farándula y algunos programas de Viña. Y casualmente he tenido que ir como tres veces al matinal", se quejó.

La súplica de Fran García-Huidobro

Su amiga no le dio la razón, y le contestó que eso es parte del marketing que hay que hacer por los programas. Esto dejó a Fran marcando ocupado por unos breves segundos, y le preguntó a Ingrid, “¿Tú crees que revisé mal mi contrato?“.

Rápidamente Cruz le dijo que no, “jamás, jamás. Tu contrato sí que está bien revisado".

García-Huidobro se dirigió a sus empleadores para realizarles una petición. “Desde mi humilde púlpito, les suplico que no me lleven más al matinal. Primero que todo, lo paso mal, soy fome, no entiendo nada", solicitó.

A esto, la Dama de hierro agregó que una vez que sale de “Mucho Gusto”, ella tiene que masajear su mandíbula debido a la sonrisa estática que tenía que forzar durante su aparición en el matinal.

Ingrid Cruz explicó que Francisca no se levanta temprano, entonces en la mañana es un zombie, no entiende ni escucha. “¡Yo trabajo de noche! ¡Soy un zombie!“, agregó la animadora.