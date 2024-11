¿Se puso celoso Marcianeke?: Actividad del reality protagonizada por Anaís Vilches despertó la molestia del cantante

Sus mejores pasos de baile tenían que demostrar los reclutas del reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”, para una competencia de talentos. Evidentemente, no iba a faltar una pieza de reggaeton y Anaís Vilches junto a Malito tuvieron que perrear hasta el suelo.

Ellos comenzaron a ensayar junto a Natu Urtubias y Josué Bernal, que también tenían que bailar este género, y Marcianeke estaba atento a los pasos de baile que realizaba su polola.

Mientras estaban bailando, Anaís se percató de su pareja, y le dijo al coreógrafo “oiga, yo tengo novio, igual se puede poner celoso”. Marcianeke se rió tras escuchar esto, y sus compañeros la tranquilizaron de que sólo se trataba de un baile para una actividad.

Sin embargo, los pasos de baile comenzaron a subir de tono con movimiento pélvico incluido, y ahí es cuando Malito se sintió incómodo. “No puedo, yo podría con otra niña, pero es la mujer de mi amigo y él se va a molestar demasiado", respondió.

Ellos intentaron solucionar este problema con Marcianeke presente, mientras Natu reclamó de por qué tenían que preguntarle al cantante. “¡Qué ella decida, si ya está harto grande!“, dijo Matías, y Anaís contestó que “por algo estoy diciendo que no por ti”.

El cantante puso paños fríos y destacó el respeto de Malito hacia su relación, y aclaró que sabía que era una actividad.

Marcianeke y Anaís Vilches Captura: Palabra de Honor de Canal 13

El baile de Anaís con Malito

Una vez dentro de la casa, Anaís le consultó a Cata Pulido si de verdad estaba enojado Marcianeke. “Yo creo, pero no empiecen con sus rollos. Me comentó ‘el vestuario de la Anaís parece ropa interior, lencería'. Yo le dije que no se fuera con rollos hueones", comentó la actriz.

“No le des pelota, no le eches ficha“, le recomendó a la joven. Anaís fue a donde su novio, quien le comentó que su traje para el baile estaba en su cama, y ella le pidió que le diera un beso. ”Anda a verla que parece lencería", agregó el cantante urbano con un tono levemente molesto.

“Pucha sí, mi poto (Marcianeke) está enojado, pero bueno cuando él sale con sus modelos en sus videos, yo no le digo nada", recalcó la joven.

Al momento de los que hubo, la pareja de baile de Anaís y Malito se lucieron en la pista, y le ganaron el versus a sus contrincantes. Todo esto mientras Marcianeke y sus compañeros observaban entusiasmadamente. Ella llegó a besar a su novio, quien comentó entre risas que “yo le dije que no soy celoso, así como yo sé lo que tengo, ella sabe lo que tiene".

Finalmente, fue la dupla de Anaís con Malito quienes ganaron el concurso final, y se llevaron como premio dos botellas de trago, ellos se mostraron felices de haberse quedado con el triunfo. “¡Qué hayan valido la pena los celos guardados!“, bromeó Marcianeke.