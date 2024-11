“¿Estás en pareja?”: Daniela Aránguiz confesó su actual situación sentimental tras pregunta directa al corazón

A través de una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram, Daniela Aránguiz abrió su corazón y respondió sin pelos en la lenguas a todas las consultas que le realizaron sus seguidoras, como por ejemplo, si actualmente se encontraba en una relación de pareja.

Sin embargo, a pesar de lo que se podría creer, que producto de su belleza y fama tendría una gran cantidad de pretendientes interesados en conquistar su corazón, Aránguiz confesó que no ha tenido suerte en el amor y actualmente se encuentra soltera. Situación que no le gusta.

“Lo que más quisiera yo es estar en pareja pero no, no me pescan chiquillas”, lamentó, haciendo un gesto de llanto.

Eso sí, reveló que se encuentra muy bien en cuanto a sus situación laboral, con sus proyectos en Sígueme y ahora como panelista de Only Fama.

“Enfocada en trabajar, en mis proyectos y en pensar en mí”, contó, dando a entender que ella es su prioridad, en el contexto del mediático caso judicial que afecta a su exmarido, Jorge Valdivia e influye en su familia.

Daniela Aránguiz y su suerte en el amor

También, previamente, fue consultada si creía en el amor, quizás debido a sus desilusiones como con su exmarido o con el mismo argentino Luis Mateucci, pero ella no dudó en decir que sí.

“Todavía y siempre. El amor todo lo puede, creo absolutamente en el amor de la amistad, de los hijos, de la familia. Y espero que Dios algún día me traiga un hombre, una pareja que me haga sentir amada y yo poder entregar todo el amor de pareja que tengo para entregar”.

Además, respecto a la pregunta de cómo estaba su corazoncito, bromeó que “estoy bien, hace tiempo no tengo taquicardia”, dijo riéndose.

Finalmente, agradeció que la compararan con una guerrera, reconociendo que ella saca fuerzas cuando cree que ya no le quedan más.