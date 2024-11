“Hoy es una ministra de Estado”: Christian Pino agregó un antecedente a la historia entre Nicolás Copano y María José Castro

Luego de que revelaran una supuesta infidelidad del comunicador Nicolás Copano a su esposa María José Castro –después de tan solo 20 días de haber contraído matrimonio– una conocida figura radial quiso referirse a estos rumores, y además, agregó otra polémica a la situación.

Fue desde los estudios de Radio Agricultura donde Christian Pino, Magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa, entregó un antecedente que podría aumentar las pesadillas del joven de 38 años.

Y es que la pareja de Karla Rubilar –quien fuera ministra de Desarrollo Social y Familia en el segundo mandato del difunto exJefe de Estado, Sebastián Piñera– salió a hablar posterior a que el mismo Copano lo nombrara en su programa.

“Hoy no voy a hablar de política... no. Voy a usar la libertad de expresión que me da la radio para hablar de Nicolás Copano. Sí, de Nicolás Copano, ya que él sintió el derecho de hablar de mí en su programa, de publicar fotos, de reírse de mí. Yo, hoy me siento con el derecho de hablar de él aquí, en mi programa. Es más, les puedo hablar una historia de Nicolás Copano, pero eso lo haré al final de este relato ”, comenzó diciendo Pino.

“Primero, quiero contar que yo conozco a Nicolás Copano, Nicolás Paolo como le dice su señora, si es que siguen casados... leí en la prensa que la habría sido infiel a 20 días de haberse casado, bueno, esas son cosas de Glamorama y ahí yo no me voy a meter”, agregó.

Acto seguido, ahondó en su relación con Nicolás: “La cosa es que yo conozco a Copano hace bastantes años. Lo encuentro un tipo inteligente. Conozco al Copano, eso sí, antes de que hablara como argentino... y siempre lo he llevado a los lugares donde yo he trabajado. Lo llevé a CNN Chile: yo tenía un turno en la noche. Después él logró tener también un programa nocturno que se llamaba Demasiado Tarde”.

Profundizando aún más en en cercano vínculo que tenían, Christian reconoció que “fuimos amigos, lo invité a mi casa, a mis cumpleaños; hay fotos de todo eso, y después, como ocurre muchas veces en la vida, nos dejamos de hablar”.

“ Después del Estallido (Social), Copano se volvió un activista de izquierda, bastante militante. Y después de que asumió el Presidente Boric me imagino que agradece las lucas que le auspician sus programas ”, siguió.

Lo que podría generar otro dolor de cabeza a Copano

Y llegó el momento de que Pino se refiriera al precedente que aseguraba que conocía: “El tema es que hay un antecedente en toda esta historia que se ha contado estos días. Yo no sé si es positivo o negativo, pero es un antecedente, y hoy día me siento en la libertad de contarlo porque él comenzó a hablar de mí en todas sus plataformas”.

Con lujo y detalle, contó que “hace un par de años, cuando pololeaba con María José –ellos pololearon varios años, quizás tienen una relación abierta... vaya a saber uno– me llama un amigo, un amigo que es dueño de un restaurante y me dice ‘oye, vino Copano, tu amigo, y no lo dejé entrar‘. ¿Por qué no lo dejaste entrar?, le pregunto yo. ‘Porque venía con x mujer: Una mujer política, conocida, de izquierda’, y ella, me dice, ‘me cae mal’... y les dije que estaba todo reservado ”.

“Y parece que venían de un carrete, porque venían bien acaramelados”, relató el amigo a Pino.

“Eso yo tengo que dejar claro que no lo vi”, reconoció Christian.

Eso no sería todo