La dura crítica de Pamela Díaz al nuevo reality de su propio canal, ‘Palabra de honor’: “Es una lata...”

Pamela Díaz, conocida por su estilo sin filtro, compartió su polémica opinión sobre “Palabra de honor”, el nuevo reality show de Canal 13, la misma estación televisiva de la que es rostro. La “Fiera”, como es apodada popularmente, utilizó su espacio en el programa de YouTube ”Oh, Diosas”, que conduce junto a Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal, para dar criticar el programa.

PUBLICIDAD

“No veo este reality, encuentro que es una lata. ¿Se refieren a ‘Palabra de honor, lealtad o traición?’”, comenzó señalando Pamela en su ya clásico estilo irónico. Estas palabras dieron inicio a una serie de comentarios que evidenciaron su descontento con la nueva apuesta de telerrealidad del canal perteneciente al Grupo Luksic.

Cuestionamientos al casting

En específico, Díaz puso en duda la calidad del casting, sugiriendo que los participantes no están a la altura de lo que debería ser un programa de este tipo. “Ese es un reality en el que deberían estar todos. Yo hoy día prendo los matinales, empiezo a hacer zapping y me sentía como la Gonzala Beltrán... y te juro que me sentía como que estuviera viendo un reality”, comentó, comparando los paneles televisivos con los actuales participantes del espacio.

Pamela continuó su análisis al proponer, sarcásticamente, un casting alternativo: “¿Te imaginas en un reality? Ellos podrían estar perfectamente en ‘Palabra de honor’. Cathy Barriga, Jorge Valdivia y don Monsalve. ¿Lealtad o traición? Juzgue usted señora” .

Recordemos que en la nueva apuesta de telerrealidad de Canal 13 figuran rostros como: Sergio Rojas, Marcianeke, Dash, Oriana Marzoli y Fabio Agostini.