Marcianeke se sinceró sobre su diagnóstico de autismo: “Yo lucho todos los días con el tema”

La participación de Marcianeke en el reality show de Canal 13, “Palabra de honor”, ha mostrado otra faceta del cantante urbano, quien se ha mostrado mucho más tímido e introvertido de lo que se puede apreciar en su faceta como artista.

En una íntima conversación con Malito, él habló sobre el diagnóstico de autismo que tiene. “Yo lucho todos los días con el tema del autismo, hermano, todas esas hueas. Si tengo problemas me los guardo“, partió revelando.

Ambos estaban apartados del resto de la casa, y de noche se dio este momento especial entre los reclutas del reality. “También me sirve para interactuar que yo puedo cambiar para bien, pero sin cambiar cómo es", continuó.

“Yo puedo seguir haciendo mis cosas bien, cambiar para mejor y ‘a poca luz’, porque si ando gritando, presumiendo de que estoy cambiado, hasta la persona que más considero va a hacer que vuelva a ser el que no quiero ser”, reconoció Matías Muñoz.

La pérdida que sufrió Marcianeke junto a Anaís Vilches

Durante una actividad del reality , Marcianeke y su pareja, Anaís Vilches, abrieron su corazón y se refirieron a la pérdida del bebé que estaban esperando. “Tenía un mes y medio, pero como nunca lo supe, lo perdí“, comentó la joven.

“Yo no sabía que podía tener hijos, cuando lo supe me entusiasmé porque los dos queríamos tenerlo, y fue fuerte cuando me dijeron que no lo iba a poder tener”, indicó emocionada.

Al respecto, Marcianeke confesó que “yo pensaba que era infértil por mis problemas con las adicciones. Llamé a mi mamá para decirle y al cortar supe que lo había perdido”, contó.

Según las palabras de Matías Muñoz, este hecho lo hizo querer cambiar el rumbo de su vida y dejar las adicciones. “Esto me ayudó a aterrizar, me aburrí del mundo en el que estaba viviendo", contó.

“En vez de llenarte, te vacía más que lo vacío que está uno. Cada vez me sentía más solo, me estaba convirtiendo en lo que no quería convertirme. Esto me salvó de una buena depresión, había pensado en quitarme la vida por lo que estaba pasando en mi carrera, más de una vez”, confesó el cantante.