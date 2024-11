“Me cuesta entender tanta falta de sensatez”: Jordi Castell tajante sobre Tonka Tomicic y su relación con Parived

De pasar a ser una de las animadoras mejores pagadas de la televisión, a estar inmiscuida en una investigación judicial que tiene a su expareja como uno de los principales imputados. Así fue la caída de la imagen de Tonka Tomicic, quien lleva años sin un proyecto en la pantalla chica.

Este tema fue tocado durante la aparición de Jordi Castell en el podcast de Roberto Cox y Nico Cabargas, “Nada Que Perder”, después de que el fotógrafo recordara que la animadora en su momento declaró no querer ser madre, y recalcó la mala imagen que tiene de Parived.

“Un siútico que habla ‘spanglish’ (una mezcla entre español e inglés) pésimo, si te la quieres dar de bilingüe, pronuncia bien“, soltó el fotógrafo.

El tema de Tonka fue retomado después de que hablaron sobre las personas que aparentan y hacen alarde de tener dinero. “Yo creo que aquí hubo un exceso de aspiración que se envició en una espiral de malas decisiones y de ‘¿cómo tan hue***?‘“, cuestionó.

“Lo dijimos el otro día, me convidó Julio a PH (“Podemos Hablar"). ¿Cómo tan ingenua? ¿Cómo le entregas todo al hombre con el que duermes? Cuando ni siquiera te compraste un departamento de dos ambientes en el centro pa’ plusvalía por último porque es bueno para la renta de mañana, lo que hace cualquier mortal como uno“, añadió.

Desfile en Mall Costanera Center 26/06/2012 SANTIAGO Esta noche en el mall Costanera center, se llevo a cabo el primer desfile de moda, de la coleccion Ay Carmela y Bautista,esta ultima del actor Benjamin Vicuna.El evento estuvo animado por Tonka Tomicic,ademas de algunos rostros de la farandula. En la imagen Tonka Tomicic y Parived. FOTO: FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO (Francisco Saavedra/Francisco Saavedra)

“Una carencia intelectual...”

Nico Cabargas le preguntó si cree que Tomicic lo hizo por amor, y Castell contestó que “no, yo creo que aquí es algo más intelectual… una carencia intelectual. No quiero decir la palabra porque hay que ser muy hue…“.

“Tú no puedes ser… yo creo que aquí o la engatusaron o le dieron burundanga o pasó algo, pero no puede una persona tomar tantas decisiones erráticas con respecto a su... ¿Tú sabes cuánto ganaba? No estoy hablando sólo de sus contratos de televisión, estoy hablando de las marcas, retail, por cuántos años“, añadió.

Cox insistió que esto se pudo haber dado por amor, pero esto no convencía al panelista de TV+. “A mí me cuesta creer (...) Sí por amor hubo hartas cosas que la gente… es que a mí me cuesta entender la falta de lucidez de la gente, el no trabajarse“, explicó.

“Creo que aquí hay algo de no trabajo, de no cultivar lo intelectual. Gente que se desborda y se va para cualquier parte menos para el lado sensato“, agregó Castell.

Jordi Castell especificó que no son amigos con Tonka Tomicic, pero sí existe un respeto. “Le tengo mucho cariño, mucho respeto. No sólo fue un encanto conmigo, me encantó su carrera desde el día uno. Yo le hice fotos cuando era una modelo incipiente”.

“Desde el día uno fue disciplinada, educada, tierna hasta cuando fue más famosa y más top. Todo esto me hace pensar que la drogaba o le faltan palos para el puente (...) Me cuesta entender tanta falta de sensatez”, concluyó.