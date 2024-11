“¿Sabes por qué está picada?“: Sergio Rojas respondió a críticas de Pamela Díaz a “Palabra de honor”

En la última entrega de su programa de farándula para internet, “ Oh! Diosas “, la animadora de Canal 13, Pamela Díaz, entregó su tajante opinión sobre el reality que actualmente está siendo emitido por su casa televisiva, ”Palabra de honor".

“No veo este reality, encuentro que es una lata. ¿Se refieren a ‘Palabra de honor, lealtad o traición?’”, soltó la Fiera. Díaz recalcó que lo que está sucediendo en las noticias con el caso de Cathy Barriga, Jorge Valdivia y Manuel Monsalve hubiese sido una interesante trama para ver en un reality.

Estos dichos llegaron a los oídos de uno de los protagonistas de dicho reality militar, el periodista de farándula Sergio Rojas , quien no se iba a quedar callado ante el ninguneo al programa donde trabajó.

Él le dedicó los últimos minutos de su programa “ Que te lo digo ” para responder a las palabras de la Fiera. “Pamela Díaz dice que el reality es malo, es penca, los personajes fomes", partió el animador de Zona Latina.

Rojas le pasó la pelota a Antonella Ríos, quien también forma parte de “PDH”, sobre qué opinaba de estos dichos, y ella comentó que le iba a preguntar mejor en persona porque iba a ir a su fiesta “Hoy es hoy, la terapia”.

Su compañero insistía en cómo iba a ir a la fiesta de alguien que la encuentra “fome”, y a la actriz eso la tenía sin cuidado. “Yo soy tan segura de mí misma que no me importa la opinión del resto, y sí, están poniendo las partes fomes mías en el reality, igual hice más cosas", añadió.

El recluta Rojas cuestionó cómo va a ser “penca” si es el reality que más rating ha generado desde que el 13 volvió a realizar encierros. “Quizás ella lo considera fome porque le gusta otro tipo de cahuín, no la juzgo, no me siento ofendida por eso", añadió.

El mensaje de Sergio Rojas a Pamela Díaz

Sin embargo, Sergio Rojas no lo iba a dejar ahí y dijo “¿Sabes por qué está picada Pamela Díaz? Porque la negociación que ella hizo, mi negociación te dio cancha, tiro y lado, no sólo en lo económico, mi amor".

“Te dio cancha, tiro y lado porque yo pude traer material a este programa, porque logré un acuerdo comercial con Canal 13 que ya tú te lo hubieses querido", continuó.

“No conforme con aquello, me ninguneó en pantalla al no querer hablar de mi porque era un personaje malo, y hoy día si no hablas de mí en tu programa, no hablas del reality. Eso es lo que te molesta“, lanzó.

“Por último, nosotros sí somos el programa satélite del reality porque podemos hablar lo que tú no puedes”, cerró Sergio Rojas.