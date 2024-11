“Soy un niño de pecho al lado de él”: Negro Piñera bromea sobre supuesto parecido con Sebastián Ramírez

Miguel ‘Negro’ Piñera estuvo como invitado en el programa Palabra de Honor React, donde compartió detalles sobre su breve participación en el reality del 13. Su paso por el programa fue fugaz: solo permaneció unas horas debido a un accidente en moto previo a su ingreso.

Piñera explicó que, antes de aceptar la invitación al reality, había negociado ciertas cláusulas en su contrato. “Vimos algunas cláusulas, de que si me duele algo o me pasa algo, me puedo salir”, señaló. Pese a sus expectativas de permanecer en el programa desde septiembre hasta el 18 de octubre, día de su cumpleaños, su permanencia fue mucho más corta.

“Por el dolor de la caída de la moto, llegué como a las 8 o 9 y me retiré a las 12. Estuve como 3 horas”, confesó entre risas, mientras el conductor Luis Mateucci bromeaba sobre lo poco que duró en la casa.

En el programa, Piñera también habló sobre las comparaciones que se han hecho entre él y Sebastián Ramírez, productor de eventos y chico reality, conocido por su carácter polémico y personalidad “picaflor”. “Sebastián es muy desordenado, yo soy un niño de pecho al lado de él” , comentó el cantante, provocando risas entre los presentes.

“Tenemos cierta semejanza”

Cuando Valentina “Guarén” Torres le preguntó si alguna vez habían salido juntos de fiesta, Piñera admitió que sí. “Muchas veces”, respondió con picardía. Además, recordó su juventud y bromeó sobre las similitudes entre ambos. “Cuando yo era joven tenía un parecido. Todos conocemos cómo es Sebastián, picaflor, y en algunas cosas tenemos cierta semejanza”, aseguró.

Sin embargo, Piñera marcó una clara diferencia entre ambos. “Tatán es más desordenado que yo”, afirmó, dejando en claro que, aunque comparten ciertas características, Ramírez lleva su estilo de vida al extremo.