Detective Alex Cross: La nueva serie policial de Amazon Prime para maratonear en un fin de semana

Desde el jueves 14 de noviembre ya está disponible en la plataforma Amazon Prime la atrapante serie policial Detective Alex Cross, protagonizada por el actor estadounidense -de ascendencia dominicana- Aldis Hodge.

Basada en la saga de libros de James Patterson, la entrega de ocho capítulos muestra el trabajo de Alex Cross, quien debe atrapar a un asesino serial, utilizando su don para comprender la mente oscura y vengativa de los criminales.

Alex es un aclamado detective y psicólogo forense de la Policía Metropolitana de Washington D.C. De gran estatura y corpulencia física, no solo es una cara bonita, sino que también cuenta con un doctorado en psicología que le permite reírse en la propia cara de los criminales. Aunque, aún no puede resolver sus propios conflictos emocionales, tras el asesinato de su esposa y madre de sus hijos preadolescentes.

La trama principal es resolver la mediática muerte de un reconocido activista social, deceso que la policía quiere zanjar como un suicidio por sobredosis. Pero, el instinto de Cross lo hace descubrir qué hay detrás de ese caso, el cual tiene directa relación con otras misteriosas desapariciones.

Desde el lanzamiento del primer libro de Alex Cross, Along Came a Spider, en 1993, han habido más de 30 libros e inspirado tres películas, protagonizadas por Morgan Freeman y Tyler Perry, respectivamente. Muchos fanáticos atentos habrán notado que sus primeros libros llevaban títulos basados en rimas y poemas infantiles famosos (Jack & Jill, Pop Goes the Weasel, Roses are Red, The Big Bad Wolf, London Bridges y Mary, Mary), pero a partir del 2006 nuestro protagonista principal comenzó a dar nombre a las obras posteriores. En los últimos 30 años, James Patterson ha dado a los fanáticos tiempo e historias para descubrir quién es el verdadero Alex Cross.

“Pura diversión”

“Espero que la gente obtenga pura diversión y alegría. Es un programa que es divertido, emocional, sexy y tiene todas las piezas. Si conoces los libros, espero que vengas y obtengas lo que sientes que has estado leyendo durante mucho tiempo”, contó el protagonista, quien se sintió identificado con el personaje literario.

“Soy definitivamente fan del crimen real. Sin duda, soy un gran aficionado a la psicología. Me gusta entender la naturaleza de la psicosis de las personas, por qué hacen lo que hacen, qué motiva ciertas cosas. Cuando comenzamos la serie, tuvimos consultas con detectives reales en D.C. Para mí, simplemente me gusta entender la naturaleza del comportamiento humano y los diferentes patrones”. contó Hodge.