¡Durmieron bajo tierra!: Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra continúan su travesía por Australia en “Socios por el mundo”

Esta noche, después de “Teletrece central” por el 13, se estrenará un nuevo capítulo de la tercera temporada de “Socios por el mundo”. En donde se podrá ver los últimos momentos de Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta en su recorrido por Australia.

PUBLICIDAD

Es así como la dupla de amigos continuarán sus aventuras por las tierras de Oceanía y llegarán a la ciudad de Coober Pedy, ubicada en el desierto sur de la isla y conocida como la “ciudad subterránea”.

Esto, debido a que sus habitantes construyeron sus casas y habitaciones bajo tierra en razón de las altas temperaturas durante el día y al frío imponente en la noche. La dupla de amigos dormirá en dichas piezas.

Jorge Zabaleta lo explica así: “los chilenos tenemos mucha relación con Australia, porque tienen mucho desierto, igual que nosotros, pero las temperaturas que tienen ellos son una cuestión impresionante ya que son mucho más altas que en Chile, entonces todo lo construyen bajo tierra por el tema del calor. La gente vive metida en cuevas debido a que hace mucho calor en la superficie. Siento que es algo extraordinario”.

Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra en Socios por el mundo Gentileza: Canal 13

En la cuna de “Mad Max 3″

Los conductores de “Socios por el mundo”, luego de dormir en estas habitaciones subterráneas, caminarán por las arenosas calles de la ciudad y se encontrarán con un “cacharro viejo”, como lo denominará Saavedra, en una pista de carrera. En este lugar el querido actor de “Papi Ricky” se lucirá al volante.

“Fue demasiado entretenido conducir ese auto de los años 70. Francisco igual estaba medio asustado, porque irá al lado mío, pero sin asiento. Se sentará arriba de puro fierro sobre un neumático”, adelanta el ex protagonista de “Machos”.

Y agrega que “tengo que reconocer que me reí mucho y lo pasamos fantástico. Porque Pancho para meterse dentro del auto tendrá que hacer grandes piruetas. El auto no tiene puertas y mi compadre no es precisamente el hombre araña, entonces es gracioso y muy divertido”.

PUBLICIDAD

Además, los amigos visitarán la casa de Terry, un lugareño que vive en un museo donde se han filmado varias películas, entre ellas “Mad Max 3” (1985) con Mel Gibson y Tina Turner. “Estar ahí es impresionante. Porque uno pone la cámara y puede filmar una película de ciencia ficción, una de terror o un filme de vaqueros. Ese lugar es realmente especial, es muy alucinante”, comentará el también conductor de “Lugares que hablan”.

Después de todas estas vivencias y aventuras, Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta tomarán un avión para continuar su recorrido en África.