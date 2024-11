“¿El karma actuando?”, fotos de Harry y Meghan por las que dicen que ya “no hay amor” y estarían “fingiendo”

Meghan Markle y el príncipe Harry tiene 8 años de relación, y siempre han luchado por su amor, aun en contra de la familia real y sus reglas.

La pareja comenzó su relación en el 2016, un año después anunciaron su compromiso y en el 2017 se casaron en una extravagante boda en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

En el 2019 Meghan dio a luz a su primer hijo con Harry, Archie, y al año siguiente decidieron abandonar la familia real e irse de Reino Unido para emprender su propia vida en Estados Unidos con su hijo.

En el 2021, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija Lilibet Diana, y desde entonces han estado tratando de tener una vida más privada, aunque son de los más criticados y atacados.

“¿El karma actuando?”, las fotos de Harry y Meghan por las que dicen que ya “no hay amor”

Desde hace muchos años Meghan Markle y el príncipe Harry se han convertido en unos de los que más “odiados” pues muchos no les perdonan que hayan abandonado la realeza.

Además, aseguran que, aunque se mudaron a Estados Unidos para tener una vida más privada, dicen que siempre quieren llamar la atención y acuden a eventos y fiestas e incluso se siguen llamando a sí mismos “duques de Sussex”, cuando ellos decidieron renunciar a sus títulos.

Y recientemente, se han mostrado en diferentes eventos, pero algunos dicen que sus expresiones y rostros son de “hastío” y no de amor como antes.

“Ahí ya no hay amor”, “ellos no se ven enamorados”, “se ven cansados del otro la verdad”, “por más que intenten aparentar, se ven muy serios”, “esos no son expresiones de amor”, “el karma está actuando, tarde o temprano iba a pasar”, “se ve una pareja muy infeliz”, “ahí no hay amor la verdad”, “uy ya están cansados y no tienen ni 10 años juntos”, “Harry, no pareces feliz. Asiente si necesitas ayuda”, “¡Pobre Harry se ve tan miserable! Traedlo a casa”, “Parece que ella ha terminado de usar y destruir su vida, ¿y está lista para seguir adelante?”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que dicen que la pareja está al borde del divorcio, de hecho, algunos rumores apuntan a que Harry se quiere ir a vivir a Portugal, mientras que Meghan no, lo que sería un punto final a su relación, pero todos son rumores por ahora.