“No fueron inventos, efectivamente...”: Karen Bejarano respondió a rumores de separación con Juan Pedro

Tras los rumores de separación de Karen Bejarano con su marido de más de 20 años, Juan Pedro Verdier, la exchica Mekano reconoció que sí estuvieron una crisis matrimonial que los estuvo a punto de la ruptura definitiva. Pero, ahora están remando juntos por mantener vivo el amor.

Así lo contó en su cuenta de Instagram donde señaló que “no fueron inventos… efectivamente estuvimos separados unos meses”, contestó en una ronda de preguntas, luego que le consultaran por qué inventaban cosas sobre su vida.

“La verdad es que nuestra relación no debería importarle a nadie más que a nosotros. Pero entiendo y es lógico que quieran saber, dado que nuestras vidas han estado expuestas desde que teníamos 17 años. A veces las personas pasamos por procesos y las relaciones también lo hacen”.

Finalmente, reflexionó señalando que “llevar 20 años con alguien es un desafío constante, porque ambos vamos creciendo y cambiando con el tiempo. Lo importante es que queremos seguir remando juntos”, sentenció.

Juan Pedro Verdier, Karen Bejarano

De dónde salió la información

Fue en el segundo capítulo del programa OH Diosas! donde aseguraron que la histórica pareja de Mekano, conformada por Karen Bejarano y su marido Juan Pedro Verdier, estarían a punto de separarse, tras 20 años de casados y un hijo en común.

“A mí hace varias semanas me había llegado el rumor de que Karen Paola y Juan Pedro estaban separados. Después se vino el lanzamiento del video clip de una canción (de Karen), estuvo el programa (Hay que decirlo) pero no Juan Pedro. Él no estuvo presente en el lanzamiento de su canción que para ella era muy importante”, contaron como primer antecedente.

Además, agregaron que “él andaba en otro evento. Juan Pedro dejó de seguir a Karen en Instagram pero ella sí lo sigue a él. El 14 de agosto fue la última publicación que hicieron juntos. El 8 de septiembre, ella sube la siguiente publicación a su Instagram: ‘ahora entiendo cuando mis amigos solteros, me decían que el domingo era el peor día de la semana’”, revelaron como segunda pista inequívoca.

“Le hablé a Karen y me dice que, efectivamente, ella estaba distanciada de Juan Pedro. Que todavía estaban conversando, por eso no lo había hecho público todavía, porque estaban en conversaciones pero sabía que en algún momento tenía que comunicarlo”, detallaron.

Superaron la crisis

Finalmente, tras exponer todos esos antecedentes, destacaron que Karen Paola había vuelto a reaccionar a las publicaciones de Juan Pedro, por lo tanto podrían haber superado la crisis, dándose una nueva oportunidad en el amor.

“De que ellos atravesaron una crisis, atravesaron una crisis, ahora si volvieron o no, es tema de ellos”, sentenciaron.