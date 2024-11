“Me reí, lo disfruté, grité, mandé chuchadas”: Querida participante abandonó las cocinas de “Top Chef VIP”

Este domingo se vivió una nueva jornada de eliminación en “Top Chef VIP”, en donde uno de los participantes tuvo que abandonar la cocina del programa de CHV tras no convencer al jurado.

La primera parte del espacio estelar consistió en la prueba para salvarse de la competencia de eliminación. En este caso, los concursantes debían cocinar con diferentes cortes de carne de caballo, los que serían asignados por Luis Gnecco, quien es el inmune de la semana.

De esta forma, las primeras en salvarse de enfrentar la tensa prueba fueron las actrices María José Bello y Javiera Acevedo.

Luego, en la segunda parte del programa, los demás participantes se sumaron a Nicolás Brown, quien ya se encontraba nominado y se llevó a cabo la competencia que definió quién entraría dentro del “Top 10″.

Los chefs Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast indicaron que tendrían que cocinar un plato con mariscos, aunque estilo libre y para esto, podían disponer libremente del supermercado.

¿Quién abandonó la cocina de Top Chef?

De acuerdo al criterio del jurado, fueron Alex Ortíz, Magdalena Montes y Teresita Reyes. Sin embargo, esta última fue quien no logró las expectativas de los jueces y se convirtió en la quinta eliminada del espacio culinario.

La actriz de 74 años recibió duras críticas al presentar su plato bautizado como “El choro valenciano”. Por una parte, Sergi Arola aseguró que estaba muy picante y que “desde luego no reconozco Valencia, no está aquí”.

En tanto, Fernanda Fuentes destacó “el punto de sal está muy bien, el grano está pasado” y luego preguntó “¿le pusiste merkén?, ¿qué picante tiene?”, a lo que Teresita respondió que curry. No obstante, la chef rebatió diciendo que tenía el clásico aliño de origen mapuche.

Por su parte, Benjamín Nast sostuvo que “independiente del picante (...) el arroz está pasadísimo y lo otro es la presentación, el chorizo está reventado. Siento que al final esto es una ola revuelta en un plato y después puesta en el plato, no hay una dedicación de Top Chef”.

Tras darse a conocer que debía abandonar el programa, Teresita comentó: “Lo pasé muy bien, me reí, lo disfruté, grité, mandé chuchadas, todo”,.

“Estoy muy agradecida del equipo maravilloso, porque me dieron mucho cariño y respeto. Agradecida de los chefs, he avanzado poco, pero he aprendido mucho”, agregó la intérprete.

Por último, Reyes enfatizó que “quedé enamorada de Fernanda (Fuentes) y Benja (Nast)”, cerró.