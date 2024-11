Pampita Ardohain sinceró cómo lo hizo para enamorarse otra vez y a un mes de separarse de su esposo: “No voy a desaprovechar una oportunidad”

La modelo y figura televisiva argentina, Carolina “Pampita” Ardohain, impactó a los medios faranduleros de su país al revelar en una entrevista con Susana Giménez cómo lo hizo para enamorarse otra vez luego de sólo un mes de haberse separado de su esposo, el economista y político transandino Roberto García Moritán.

Fue el pasado 20 de septiembre que la argentina decidió ponerle punto final a su matrimonio con García Moritán luego de conocerse ampliamente detalles de una serie de infidelidades de su marido. Y un mes después, con los lentes faranduleros puestos en su cercanía con el empresario y polista Martín Pepa, la modelo decidió confirmar su nuevo romance.

El nuevo amor de Pampita Ardohain

Lo hizo en el estelar programa de entrevistas de Susana Giménez, de la señal local Telefe, donde Ardohain aseveró que “solamente necesitó de una semana para hacer el duelo de su tercer matrimonio fallido”, uno del que apuntó le dejó una “maravillosa hija”, de la que siempre le estará “agradecida a Roberto”.

Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y que me hacen bien — Carolina "Pampita" Ardohain

Ya encaminada en lo que han sido sus encuentros amorosos con Pepa, a quien conoce de hace bastantes años, Pampita señaló que de momento “se están conociendo”, puesto que sus primeros encuentros se dieron en el contexto en que ambos estaban emparejados. “Jamás nos miramos con otra intención. Porque yo estaba en pareja y él también, así que no se nos ocurrió de ninguna manera”, afirmó Ardohain.

Sin embargo, y ya cuando su relación matrimonial con García Moritán estaba en un punto terminal, la reaparición de Pepa fue de gran ayuda para ella.

“Me invitó al Teatro Colón a ver a Piazzolla, que yo soy muy fan”, indicó Carolina, quien reconoció que comenzó a interesarse en Pepa gracias a los gestos e interés que le dedicaba. “Me mandó muchas flores, muchos días”, recordó.

Con todo, Ardohain reconoció que si bien está feliz con su nuevo amor, está clara que tras su quiebre matrimonial “mi corazón se va a curar solo. No es que porque aparece alguien (…) va a ser algo que tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita a la otra”.

“Llegó de repente (su nuevo amor, Martín Pepa) y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y que me hacen bien (...) además, nunca viví una relación a distancia”, sinceró.

“Toda la vida quise estar abrazada todos los días, y ver series los findes, pegada, pegada y me fue pésimo. Así que vamos a probar algo nuevo. ¿No?”, concluyó la modelo también empresaria transandina, quien fue bien clara en reconocer a Giménez que a estas alturas de su nueva relación ni siquiera se plantea el estar “casada con Martín”.