¿Quiénes son los nuevos reclutas?: Conoce a quienes se suman al reality “Palabra de Honor”

Ya es sagrado que los anuncios de nuevos reclutas que ingresan a Palabra de Honor los hagan en el programa farandulero del ‘13’, Hay Que Decirlo. Y hoy no fue la excepción, puesto que confirmaron a dos participantes listos y dispuestos para aterrizar a tierras peruanas.

Cuando ya comienza la tercera semana del reality de corte militar, dos caras conocidas formarán parte del elenco: Reina de Chile y Raimundo Cerda.

Sobre la Reina de Chile

Su nombre es Brandon Zúñiga, tiene 25 años y trabaja haciendo videos en la red social china llamada TikTok , donde se hizo conocido bajo el nombre de “Reina de Chile”. Intentó se Reina del Festival de Viña y ahora está apostando por los programas de telerrealidad.

“He ido a todos los casting de los últimos dos años y no había quedado en ninguno. De chica me decían que estaba pintada para un reality, entonces yo crecí con eso. Mi sueño siempre fue entrar a un reality”, reconoció el influencer ante Canal 13.

Fue sincera al reconocer que “lo más militar que he hecho es ir a la estación Escuela Militar, en la línea 1 del Metro”, pero dijo que está encantada con su ingreso a Palabra de Honor: “Yo toda la vida he sido delicada, frágil, bien ‘fem’, entonces que me griten, que me mojen, sean rudos y estrictos, me fascina. Quiero ver cómo voy a reaccionar a esto… sé que voy a reaccionar horrible. Ya quiero ponerme los bototos y ver qué va a pasar adentro”.

Reina aseguró ser una persona no binaria, es decir no se considera ni hombre ni mujer: no se identifica con ninguno de los dos géneros, por ende se le puede decir con un pronombre masculino, femenino, o neutro. Sumado a esto, enfatizó en que su look es vital: “Mi expresión de género siempre es la misma, con maquillaje, labios grandes, delineado, glitter, cejas hechas. Tengo claro que me van a ver fea en el reality, pero si no estoy con glitter, me voy, porque el maquillaje es mi base primordial para poder ser yo, es mi refugio” .

“En la televisión chilena el homosexual siempre ha sido una burla, falta disidencia en televisión abierta. Por eso me encantó que mi amigo Simón de la Costa entrara a ‘Tierra brava’ y abriera las puertas para todas nosotras, porque entrando una entramos todas”, subrayó.

Ya por su forma de verse, Reina se define como totalmente rebelde: “Socialmente soy rebelde, salgo con mi vestido a la calle y la gente queda en shock, me tocan la bocina. Tengo actitud de rebelde para sobrevivir al día a día, porque toda mi vida he vivido con discriminación, violencia verbal, y desde chico he tenido que tener carácter y defenderme. No ando buscando pelear, pero si me buscan, me encuentran”.

Brandon, que admira a figuras de realities como Pamela Díaz y Luli, afirmó ser “divertida y puntuda, pero floja”. Fue sincera en que no va mucho al gimnasio, no obstante, según Reina, el mejor ejercicio son sus tacos altos que usa periódicamente: “Los tacos ayudan a levantar el trasero, son como entrenar todo el día”.

Sobre Raimundo Cerda

Exintegrante de ¿Ganar o Servir? , quien fuera el segundo más votado por el público, enfrentándose e en una final preliminar a la española Oriana Marzoli. Cabe destacar que Rai saltó a la fama de los realities con su participación en la primera temporada chilena de Gran Hermano .

Cerda reconoció que “de Gran Hermano salí pensando que me hizo falta mostrar un desplante más competitivo mío y una relación con alguna chica, pero en ¿Ganar o Servir? se dio todo lo que quería, relacionándome además con personajes de un carácter súper fuerte, y eso me mantuvo mucho más activo”.

Aunque Raimundo quedó con gusto a poco en relación a las pruebas físicas del reality del ‘13′: “Nunca pude salir primero en las competencias individuales, entonces ahora me gustaría lograr eso. Para eso voy a estar mucho más activo y cambiando un poco mi rutina de entrenamiento, para ser un poco más ágil y generar más resistencia”.

“Creo que en el reality anterior estaba muy cerrado con lo que quería, demasiado decidido, pero ahora ya no me cierro a nada. Esta vez si encuentro a alguien que me guste mucho, me gustaría quedarme ahí nomás. Puede llegar el amor, uno nunca sabe ”, agregó el deportista.

Sobre su arribo al reformatorio militar, el ingeniero agrónomo dijo estar encantado con la temática del programa: “Cuando chico me llamaba mucho la atención el tema militar, incluso en un momento cuando niño quise irme a Estados Unidos a ser Navy SEAL, porque era fanático de las estrategias de combate. Entonces este formato creo que me va a hacer revivir un poco de eso que tuve de chico”.

“Me llama la atención exponerme a tener que levantarme a las 5 de la mañana, ponerme desafíos al frente. Es un desafío muy duro, y siempre lo pienso harto porque es dejar atrás a mis seres queridos y mi libertad, pero ya estando adentro lo paso bien y lo disfruto”, sentenció Cerda.