“Creo que lo va a lograr”: Vanesa Borghi reveló sus planes a futuro con su pareja y la condición que puso para casarse con él

Vanesa Borghi reveló detalles sobre su futuro con su pareja, Carlos Garcés, adelantando si es que tiene planes de llegar al altar con el padre de su hijo.

Cabe recordar que la modelo argentina aún se encuentra casada con Danilo Sturiza, con quien contrajo matrimonio en el año 2012 y se separaron en el 2022. Sin embargo, aún no firman el papel del divorcio.

Tiempo después, Vanesa conoció a Gárces, con quien ha tenido una intensa relación y quien es ahora el progenitor de su primer hijo, Teo.

¿Quiere casarse?

Ahora, la exMorandé habló con Las Últimas Noticias sobre si tiene ganas de llegar al altar nuevamente y si existe alguna condición para que esto se cumpla.

“Yo también quiero que sea una sorpresa. No le puedo estar diciendo ‘¡Ay! ¿Cuándo nos vamos a casar?’ y meterle presión de alguna manera. De verdad, cero presión, pero tengo que sorprenderme con la propuesta”, reveló en la conversación con el medio.

En esa misma línea, la modelo aseguró que “eso es muy difícil porque yo me doy cuenta de todo, pero creo que lo va a lograr... Si es que quiere”.

Además, Borghi se refirió al proceso de divorcio con su expareja, a lo que aseguró que simplemente es “un trámite no más”.

De igual manera, adelantó que si sus planes junto a Garcés se concretan y efectivamente llegar al altar, no sería una fiesta grande sino que algo más sencillo donde no gasten tanto dinero.

“Para mi casarse es un ritual muy bonito. No sé si tiene que ser específicamente por la iglesia, es festejar el amor y puede ser super sencillo, con los más cercanos celebrando la alegría de encontrar a alguien con quien te sientes pleno”, comentó Vanesa, agregando que “cuando me casé anteriormente sentí algo parecido y no me arrepiento para nada”.