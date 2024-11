“Estuve más de un año sin contacto con mi familia”: Camila Nash se sinceró tras su paso por plataforma para adultos

La joven actriz y exparticipante de Calle 7, Camila Nash, actualmente se encuentra radicada en México. Hace algunos meses, la figura televisiva, en busca de un mejor pasar económico y nuevas oportunidades laborales, creaba contenido para adultos, específicamente para la plataforma chilena llamada Arsmate.

PUBLICIDAD

Hoy, Nash está alejada de este mercado y decidió emprender otros vuelos. Y en una conversación exclusiva con Las Últimas Noticias (LUN) no tuvo pelos en la lengua para referirse a esta etapa de su vida, y con ello, las consecuencias que le trajo en su vida personal.

Sin ir más lejos, respecto a su núcleo más cercano, Camila reconoció que “ sentí que se paga un precio familiar muy alto al tener cuenta para adultos. Estuve más de un año sin contacto con mi familia . Con los únicos que me comunicaba era con mis hermanos. Al resto le afectó mucho mi decisión, que además se enteraron por la prensa. A mi familia le moví mucho el suelo y nos distanciamos”.

Sobre las razones que tuvo la chica para dejar de lado este mundo laboral, confesó que “me retiro porque, además del tema familiar, pienso que dos años es suficiente para una etapa como esta, que para mí ya cumplió su ciclo. Quiero cambiarme de rumbo”.

Este tema, según ella, le chocó enormemente a su familia: “Tuve que enfrentar el perjuicio social, que fue fue como muy liberador para mí. Mi familia es súper tradicional, son todos intelectuales”.

Además, Camila aseguró que ya no siente ganas de seguir en ese rubro: “ No sé, siento que ya no tengo ninguna razón para crear contenido. Es como que ya no me mueve . No tiene mucha explicación. Ya no me motiva como antes, hasta el momento es una puerta que elijo cerrar”.

En relación al estigma social subrayó en “o que me enjuicio, que me dejó de seguir en Instagram. Recibí mucho rechazo, pero para mí fue algo muy positivo, porque esa es la gente que yo no quiero en mi vida. Al principio me dolió, hay personas que, de verdad, me rompieron el corazón con su desprecio, pero que estoy muy feliz de no tenerlas cerca mío”.