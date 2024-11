“Llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo”: Mon Laferte abre convocatoria a show donde ella y el público estarán desnudos

“Cantaré desnuda”, es el anuncio que realizó en sus redes sociales la cantante Mon Laferte, abriendo así la convocatoria a la performance que hará en el marco de la exposición Autopoiética que se realiza en Matucana 100, en el centro de Santiago.

La cantante que está radicada en México se presentará así completamente desnuda en un show íntimo donde los 15 asistentes que sean seleccionados también estarán sin ropa.

“El desnudo ha sido una de las formas más antiguas y significativas de expresión artística a lo largo de la historia, el arte ha explorado y celebrado el cuerpo humano en su forma más natural, despojado de cualquier atuendo o barrera”, escribió Mon Laferte al hacer la convocatoria a sus seguidores y seguidoras.

Luego añadió que pese a todo, a ella le cuesta mucho y le genera inseguridad. “A mí aún me cuesta mucho, incluso ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto, llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo, de generar un espacio seguro para las personas que serán parte (si, todos estaremos desnudos) y también para mi”.

Finalmente, la artista que presenta una serie de obras visuales en la exposición Autopoiética apuntó que se percató de que esta performance será una oportunidad para crecer.

“Me di cuenta que será una gran oportunidad para crecer, para sanar, para entender que mi cuerpo y todos los cuerpos son hermosos, mi cuerpo me permite correr, respirar, sentir placer, ver las nubes, comer, cantar! y a veces, muchas, lo he tratado mal, esta semana será una semana muy intensa y especial para mi y probablemente para todas las personas que serán parte, te invito a hacer tu propia autopoiesis, aunque no estés en la performance, tal vez es momento de amar de y agradecer el cuerpo que tenemos”, apuntó Mon Laferte.

Cómo participar y cuáles son las condiciones

Las fechas para el show íntimo y al desnudo de Mon Laferte son: martes 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 22 y domingo 24, jornadas que tendrán funciones a las 11:00, 12:45, 15:00 y 16:45 horas, salvo por el viernes 22 que no tendrá performance a las 16:45 horas.

Para participar en esta experiencia, quienes quieran ir deben llenar un formulario en el siguiente enlace, en el que además se explican las condiciones para participar, entre las que se señalan que no se permitirán grabaciones ni fotografías, mientras que se dispondrá de un lugar especial para que los asistentes se desnuden y guarden sus pertenencias, a quienes se les pasará una bata para que se trasladen hasta el lugar del show.

“El llamado es a vivir una experiencia de despojo en la que se invitará a desprenderse de todo vestuario en una modalidad de ritual y a ubicarse en un espacio horizontal junto a la artista visual y cantautora, quien estará en las mismas condiciones que el público”, señala el documento.

La selección de los asistentes se hará de forma aleatoria y quienes sean seleccionados tienen 24 horas para confirmar su asistencia.