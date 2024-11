“Me encantaría tener una historia con él”: Andrés Caniulef se muestra totalmente encantado con compañero de “Palabra de Honor”

El reality show de Canal 13, “Palabra de Honor” está que arde y promete seguir mostrando varios encuentros y desencuentros de sus participantes en medio de las intensas competencias, siendo uno de los acercamientos que más llamará la atención el de Andrés Caniulef y el español Josué Bernal, con quien el chileno está absolutamente encantado.

Todo esto luego que se viera en una actividad cómo ambos se besan, lo que se mostró en un adelanto, y lo que habría encendido las ilusiones del periodista de farándula Andrés Caniulef, quien tuvo un momento para conversar con Publimetro.cl sobre todo lo que le gusta el deportista español.

En ese sentido, Caniulef no se guardó ningún halago para su compañero en “Palabra de Honor”.

“Me encantaría tener una historia con él”

“Josué es el hombre más guapo que yo he visto en mucho tiempo. Josué es un hombre para enamorarse, porque además de lindo, es un tipo sensible, amoroso”, comenzó señalando el chileno.

Luego, incluso explicó que sus ilusiones no son en vano. “Cuando lo escuché hablar de su relación tóxica y de cómo sufrió por amor dije ‘aquí hay una puerta abierta para mí’. Creo que hay una ventana abierta, y se puede seguir abriendo. Podría entrar a esa casa, y se puede armar una casa. Me gusta, me encanta”.

Además, al ser consultado sobre lo que le gustaría tener con Josué, Caniulef aseguró que “me encantaría conocerlo más. Me encantaría tener una historia con él y conocerlo de manera más íntima en términos de conversación”.

Finalmente, y pese a que reconoció que “también me gusta Vico, pero sólo para mirarlo”, sus intenciones más serias sí o sí van hacia Josué Bernal, Andrés Caniulef puntualizó que “uno tiene que entender cuándo sí y cuándo no. Y creo que con Vico no y con Josué sí, completamente”, cerró.