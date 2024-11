“No me digas que somos inmaduros”: Fabio Agostini hizo enojar a Oriana Marzoli y protagonizaron fuerte pelea en “Palabra de Honor”

Fabio Agostini y Oriana Marzoli protagonizaron un tenso momento durante el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, y es que al parecer la mala onda entre ellos está en el aire.

Todo comenzó con un juego entre el español y Facundo González, su examigo, quienes se lanzaban zapatos y de la nada uno de ellos terminó rompiendo algunas de las fotografías de los reclutas.

Esta situación no le gustó nada a la venezolana, quien reclamó por la actitud de ambos. En tanto, Fabio no se quedó callado y se lanzó de inmediato en contra de su compañera de encierro: “No me digas que somos inmaduros, porque tú con la Pamela eras peor que nosotros”, le dijo, recordando los conflictos con la “Fiera” en “¿Ganar o Servir?”.

“Me río de lo tontos que son, no me estoy poniendo a pelear contigo, entonces no me digas tonterías. Hay veces en que es mejor callar y parecer tonto que abrir la boca y demostrarlo”, le contestó la influencer.

“Si te sientes ofendido cuando todo el mundo se está riendo, el problema es tuyo”,aseguró.

Fabio trató de “perro” a Facundo

Acto seguido, Fabio le contestó que no le iba a faltar el respeto después de que ella le dijera tonto en cuatro ocasiones.

“No te voy a faltar el respeto a ti, pero lo único que te estoy diciendo que si falto el respeto va a ser a tu perro”, señaló, refiriéndose a Facundo, quien se encontraba sentado justo al lado de Oriana.

“El mismo perro que fuiste tú con Pamela, la diferencia es que él por lo menos gana algo conmigo porque tenemos algo, tú ni eso (…) Tú eres perro de una que no sé qué es tuyo. ¿Te la comiste, luego pasaron a ser amigos?”, respondió la venezolana, haciendo hincapié en que estaba tratando como animal a una persona que supuestamente fue importante para él en su momento.

Finalmente, Fabio terminó la discusión, aclarando que “lo único que sé es que gracias a Pamela él (Facundo) entró aquí. Y Pamela no es mi novia y no me dice lo que tengo que hacer”, cerró.