“Siento que es lo mío”: Carlyn Romero reveló que su sueño es animar el Festival de Viña

Carlyn Romero alcanzó su máxima popularidad tras su polémico y divertido paso por la casa de “Gran Hermano”, y es que la venezolana se robó las miradas y ganó una fiel fanática luego de su paso por la segunda temporada del reality de CHV.

PUBLICIDAD

A pesar de su actual éxito en las redes sociales, la exchica reality declaró que tiene varias metas por cumplir en la pantalla chica y una de ellas es subirse al escenario de la Quinta Vergara.

“Cada vez que doy un pasito más, estoy más cerca de mi objetivo final que es animar el Festival de Viña del Mar”, declaró en una conversación con el sitio AS Chile.

“Es uno de los sueños que quiero lograr, no sé cuando ni en qué año, pero espero que Dios me de la oportunidad de hacerlo”, señaló la creadora de contenidos tras participar en el Festigame Itaú 2024.

Sobre cómo nació su pasión por el área de las comunicaciones, la venezolana aseguró: “Yo inicié en el mundo de las comunicaciones en los Esports, un programa de videojuegos en el canal ‘Via X’. Estuve cuatro años y nunca me he despegado del mundo de los videojuegos, las ediciones de Festigame las disfruto un montón. He estado en realitys, pero el mundo virtual lo llevo siempre en mi corazón”.

En relación a por qué le gusta la animación, Carlyn comentó que “siento que es lo mío”, puesto que “me gusta eso de comunicar, de hablar con la gente, empatizar... Yo creo que por eso estoy vigente en la animación de eventos”, aseguró.

Cabe destacar que Carlyn ha participado en otros proyectos de la señal ya mencionada, tales como en la primera temporada de “El Discípulo del Chef” y ahora también ha sido invitada a los react del programa culinario junto a Trinidad Cerda.