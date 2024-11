“Es posible que peligre su camino a...”: Revelan supuesto descontento de los ejecutivos de Mega con actitud de Fran García-Huidobro

Durante el último capítulo emitido del programa de espectáculo nacional, Only Fama, se dio un intenso debate entre la animadora del espacio de Mega, Francisca García-Huidobro, y la exchica Mekano –quien fue invitada– Romina Sáez.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Romina fue compañera de Cathy Barriga en el programa juvenil –manteniendo un vínculo de amistad hasta hoy–, a quien fue a visitar a la cárcel de mujeres de San Miguel el pasado viernes 15 de noviembre.

En específico, el intercambio de comentarios fue en alusión a este arribo de Sáez en el centro penitenciario, pues la “Dama de Hierro” demostró su postura en contra de este actua r.

“Yo voy a decirte al que no te va a gustar y lo lamento. No te compro, no te creo. No creo que seas tan amiga de Cathy Barriga. Creo que fuiste a buscar mocha y prensa a alguien que no es tan cercana a ti y está bien, cada uno hace su negocio como mejor le conviene. Pero, yo, que llevo 20 años haciendo farándula, no te creo”, dijo sin tapujos García-Huidobro.

¿Tendrá consecuencias esta actitud?

En Zona de Estrellas, el conductor del programa, Mario Velasco, presentó un audio que Martín González –panelista de No Es Lo Mismo de Tevex– mandó al canal, en el que revelaba un supuesto descontento por parte de los ejecutivos de Mega ante la conducta de la animadora.

“Les cuento... la información que tengo es de muy buen fuente de Mega, es que al parecer los ejecutivos no estarían muy contentos con la actitud de Fran García-Huidobro ”, comenzó González.

“Eso me lo hicieron saber, que al parecer la habrían llamado, porque, al parecer, Romina cuando salió del canal también dejó como un reclamo, o salió como alegando de que no era forma de tratar a un invitado, pero lo complicado es que le llegó una advertencia a la Fran, que posiblemente, si no baja un cambio, es posible que peligre su camino a la Gala del Festival de Viña”, siguió revelando Martín en el audio.

“Mega no quiere este tipo de farándula. La gente no está contenta con la participación de la Fran en el programa y hay muchas críticas a Mega, también, de cómo tienen un rostro así, entonces, Mega se está cuidando y le llegó una buena retada a la Fran por eso, y te lo digo de muy buena fuente”, finalizó.