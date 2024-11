“Generación de cristal”: Jordi Castell respondió a las críticas tras cuestionables comentarios en el Miss Universo 2024

Jordi Castell se encuentra en el centro de la polémica estos días, y es que el fotógrafo ha sido duramente criticado en las redes sociales tras lanzar cuestionables comentarios mientras participaba en la transmisión especial del certamen de Miss Universo en CHV.

Cabe recordar que fue el pasado sábado cuando el expanelista de farándula provocó una ola de comentarios en diversas redes tras dar su opinión sin filtro sobre la candidata de México.

“Anda a saber tú que la mexicana se acostó con alguien ahí...”; “Habían algunas que parecían perritos con distemper” y “parecen transformistas con el maquillaje”, fueron parte de los dichos de Jordi en el espacio estelar.

En este contexto, es donde Castell salió a defender su postura y aseguró que se tomaron sus palabras con mucha gravedad.

“No me puedo hacer cargo de la falta de humor que tenga la gente. Es evidente que un exabrupto así es una broma, de mal o buen gusto, es cuestionable”, partió diciendo en una conversación con El Filtrador.

“Es un concurso de belleza”

Fue en varias ocasiones en donde el panelista se refirió al cuerpo de las candidatas, por lo que fue tildado de machista por los usuarios.

Ante esto, Jordi respondió: “Sí, probablemente es un poco fuerte, pero a toda esa gente que dice que ya no se puede hablar del cuerpo de las personas, principalmente la generación de cristal, tienen que entender que si estamos hablando de un concurso de belleza, donde la belleza es estructurada y hay cánones que deben respetarse, si vemos que en ese concurso hay una candidata en Chile que tiene probabilidad de ganar (...) yo lo lamento, pero en un concurso de belleza voy a hablar del cuerpo de las mujeres, de sus cirugías, de su ropa, peinados, porque para eso son esos concursos”, explicó.

“Al que le molesta, yo lamentablemente no me puedo hacer cargo, desde todo el respeto posible, que se compren otra batalla, porque conmigo no van a poder pelear”, expresó, dando a entender que no se arrepiente de sus dichos.

Finalmente, Jordi descartó que se disculparía con la mexicana, apelando que su comentario fue en contexto de broma.

“Si no les gusta, lo lamento, pero disculpas por una broma... por supuesto que no lo digo en serio ni con el ánimo de denostar a alguien. Yo para pedir disculpas por bromas no tengo ganas ni paciencia”, sentenció al medio.