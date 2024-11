“Ha sido como mucha muerte para volver a nacer”: Camila Power habla luego de su hospitalización

Camila Power, joven actriz, tatuadora y quien fuera parte del selecto grupo catalogado como “desconocidos” de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, tuvo que ser hospitalizada por problemas de salud. Hoy, la veinteañera regresó al universo digital, tomando sus redes sociales para compartir su estado actual.

A través de su perfil de Instagram, la exchica reality comenzó sus palabras de esta mana: “¡Hola! ¿cómo están? tanto tiempo... de hecho, va haber sido como un mes desde que empezó a pasarme lo que me pasó. Pero como algunos saben, estuve hospitalizada, me operaron, y ahora estoy como con reposo relativo, todavía medicándome: en recuperación”.

En una muestra de gratitud por tanta preocupación a raíz de su operación, fue sincera en decir que “primero que todo, quería pasar por acá para agradecer de todo corazón a todas esas personas que me escribieron, que se preocuparon por mí, y que ante mi silencio, me mandaban puras buenas energías ; de verdad, leí todo y me hacía muy bien. No estaba de ánimo para responder, pero ahora les agradezco y espero que toda esa buena onda se les multiplique”.

Respecto a este período y proceso que vivió, Camila reconoció que “siento como que, todo lo que he cambiado por dentro, se nota por fuera. No, pero muy fuera de talla, igual esta frenada en seco –obligada por mi cuerpo– porque ha sido todo mucho como que esta pausa me obligó a hacer muchas reflexiones que pueden ser un poco difíciles, pero me regalaron muchas perspectivas con respecto a los que me rodean, a la vida, a mí misma... así que, al final del día, si bien, deseo muchísimo estar sana ya, trato de darle como las luces a lo que ha sido todo este proceso”.

“Igual es divertido, porque voy a finalizar mi tratamiento –creo– pocos días antes de mi cumpleaños, lo que es muy simbólico: ha sido como mucha muerte para volver a nacer” , continuó.

El renacer de la joven actriz

La exparticipante del programa de telerrealidad del ojo que todo lo ve reconoció verse físicamente diferente, por lo que, además del sentido y renovador mensaje entregado, aseguró que no quiere hacerle daño a sus perforaciones: está esperando a Nata Ruz de @piercing_mas para volver a relucir las joyas y aros en sus orejas y parte de su rostro.