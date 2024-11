El cantante urbano AK4:20 rompió el silencio tras los rumores de una supuesta infidelidad hacia su pareja, la influencer Ignacia Antonia. Visiblemente molesto, el artista utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente las especulaciones que lo señalaban y arremetió con dureza contra quienes difundieron estas acusaciones.

“Qué risa ver tanto video, ‘cuerniaron a la Ignacia’... y bla, bla, bla. El único día que me van a ver en otro lado acostado, va a ser el día que me toque partir”, expresó el intérprete en una de sus historias de Instagram.

Además, calificó los rumores como absurdos e infundados, y lanzó duras palabras hacia los responsables: “Están entero hue... de la cabeza, el día que pase eso van a saltar los ratones. No quería hablar ni nada, pero están haciendo fiesta. Veo cualquier gente hablando tantas estupideces junta, qué chu... ¿Está todo bien en casa? Háganse ver, gente de mier... resentida”.

AK4:20 reaccionó a rumores de infidelidad hacia Ignacia Antonia AK4:20 reaccionó a rumores de infidelidad hacia Ignacia Antonia. Vía Instagram

Aunque Ignacia Antonia no se ha referido públicamente a este tema, la pareja ha demostrado en varias ocasiones la solidez de su relación. En redes sociales han compartido momentos románticos y evidenciado los constantes detalles que AK4:20 tiene con la influencer, como costosos obsequios y cariñosos gestos.

El cantante dejó en claro que no volverá a hablar del asunto, insistiendo en que no tiene nada que explicar sobre algo que no ha ocurrido. “Tanta fiesta por un me gusta jajaja, shh me imagino cuántos esperan algo así para comentar cabezas de pescado y sentirse útiles”, concluyó.