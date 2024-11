La ganadora de Miss Universo 2024 sufrió abuso sexual y su infancia transcurrió en un hogar donde había “muchos adictos”

La esencia va más allá de lo que podemos presenciar con nuestros propios ojos. Si bien es cierto que Victoria Kjaer, la recién coronada Miss Universo 2024, se distingue por su atractivo físico, existe una historia dolorosa detrás de su impresionante apariencia y bello semblante, que incluye ser sobreviviente de abuso sexual.

Desde su aparición en la gala preliminar, la embajadora de Miss Dinamarca, de 21 años, atraía los ojos de todos. Su participación en el modelaje desde su infancia y su crecimiento en la industria la han hecho famosa como la 'Barbie humana'. Con una altura de 1,72 metros, su brillante melena rubia y su elegante figura, logró captar la atención de los jurados y espectadores, dejando una impresión duradera gracias a su personalidad llena de carisma.

A pesar de todo, su relato vital conmovió a todos, ya que se supo durante el concurso que había superado una situación de abuso sexual.

" Victoria se destaca como promotora de la salud mental. Esto podría estar relacionado con su revelación de que proviene de una familia conflictiva con miembros que luchan contra la adicción a las sustancias. Valientemente, agregó que su entorno familiar contribuyó a su traumática experiencia, incluyendo abuso sexual ", así lo informó Comospolitan.

La señorita de Dinamarca fue seleccionada como la Miss Universo 73 en la Arena Ciudad de México, mostrando su determinación para progresar, a pesar de enfrentar los traumas.

"Procedo de un ambiente muy conflictivo, un hogar poco armonioso con varios adictos", señaló la danesa Victoria Kjaer en el certamen, resaltando que " siempre se presenta un nuevo día. No permitas que tu historia determine quién eres ni a quién aspiras convertirte. Siempre estás en posición de hacer que el mañana sea algo positivo ".

Victoria Kjaer, una Miss Universo que habla cinco idiomas

Victoria Kjaer es un modelo de superación personal y es notable por su alto nivel de preparación. Es políglota, con fluidez en cinco idiomas:

Recientemente, dejó a todos asombrados al hablar en español en Telemundo, y descubrió que su desafío es mejorar su habilidad en este idioma.

La recién coronada Miss Universo posee una educación en el campo de los negocios y la mercadotecnia. Además de esto, se han destacado su esfuerzos en la protección de los derechos animales y su participación en un club deportivo local.