“No me lo podía creer cuando me lo dijeron”: Karla Constant, Sergio Lagos y Matías Vega hablaron sobre la importante nominación que recibieron

Este viernes se entregarán en Miami los reconocimientos latinos Martín Fierro 2024, en donde el formato y las figuras que dan vida a los reality shows de Canal 13 tienen una alta presencia como nominados.

En esta versión latina, “¿Ganar o servir?” compite en la categoría de Reality show, en donde se enfrenta a “Top chef VIP” (Telemundo de Estados Unidos); “La divina comida” (Chilevisión de Chile); “Siéntese quien pueda” (Univisión de Estados Unidos); “Got talent” (Telefe de Argentina) y “MasterChef Argentina” (Telefe de Argentina).

Mientras que los animadores del espacio, Sergio Lagos, Karla Constant y Matías Vega también están nominados. El primero como Presentador en televisión, la segunda como Presentadora en televisión y el tercero como Revelación.

Constant se enfrenta a Claudia Melgarejo (América de Paraguay); Raquel Argandoña (TV+ de Chile) y Amalia “Yuyito” González (Net TV de Argentina).

Karla Constant confiesa sobre su nominación que “no me lo podía creer cuando me lo dijeron. Ya estar nominada es una locura”, añadiendo que “yo hago este trabajo porque es algo que me apasiona, no esperando nunca una recompensa, pero esta nominación es un regalo”.

La hoy animadora de “Palabra de honor” manifiesta que “esto es la consecuencia del gran trabajo que hemos hecho como equipo. Son programas de alto estándar y con muy buena recepción del público, donde se nota la experiencia de un equipo sólido. Con Sergio nos toca ser la cara del programa, pero tenemos un gran casting también, y me siento honrada de que salgamos internacionalmente con esta nominación”.

Las palabras de Sergio Lagos

Por su parte, Lagos compite con Diego Martínez (América de Paraguay); Carlos Adyan (Telemundo de Estados Unidos); Santiago del Moro (Telefe de Argentina) y Rodrigo González (Willax Televisión de Perú).

Sobre estas nominaciones, Sergio Lagos declara que “los Martín Fierro son premios muy importantes, partiendo por la obra citada, la novela de este gaucho que va relatando las costumbres argentinas, que de alguna manera son las costumbres americanas. Y ellos han estado desde la década de los sesenta marcando pauta en la cultura trasandina, y ahora nos convoca esta versión internacional a distintos personajes del concierto latinoamericano. Por eso es un orgullo representar el trabajo de tantas personas que hacen estos proyecto de telerrealidad en Lima junto a Canal 13, Latina y Cooking”.

A lo anterior, el emblemático animador de realities agrega que “es emocionante porque somos muchos, y es un trabajo intenso y absorbente, por lo que esta nominación es un reconocimiento a aquello. Y el premio más importante es tener la posibilidad de hacerlo, de poder emitirlo y que la gente lo disfrute como lo ha disfrutado”.

Asimismo, Lagos comenta que “estoy muy orgulloso de Karla, del Mati, de todos los que estamos en Lima y de todos los que están en Santiago, porque es un trabajo que se hace en equipo, y a mí lo que me gusta de la televisión es el trabajo en equipo, donde se hace entre muchos algo arduo y difícil. Que a uno lo convoquen a una celebración de esto es un premio en sí mismo”.

Sergio también pone énfasis en que “es además un premio para la televisión chilena, por la capacidad de aunar esfuerzos en una producción que hasta hace poco se creía extinta y sepultada. Y recrearla para que vuelva a convocar a la gran audiencia es la demostración de que la televisión está más viva que nunca”.

Finalmente, Vega, en tanto, medirá fuerzas con Michelle Carvallo (Chilevisión de Chile), Paula Etcheverría (Canal 5 de Uruguay) y Guaranietepe (Uruguay).

En tanto, Matías Vega confidencia que “estoy muy feliz y contento de recibir esta nominación para los premios Martín Fierro internacional. Para mí es un gran orgullo porque es una mención a todo el trabajo que se ha hecho por tanto tiempo con constancia, rigurosidad y, por sobre todo, pasión, lo que conlleva mucho aprendizaje".

“Estoy feliz de participar en la industria televisiva y donde a la gente le encanta la entretención”, sintetizando que “me pone muy orgulloso representar a mi país, y me siento desde ya un gran ganador”.