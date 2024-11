“Si su método es atacar...”: Facundo se defiende de los dichos de Sergio Rojas tras acusarlo de estar con Oriana Marzoli por interés

Facundo González respondió a los polémicos dichos de Sergio Rojas en “Palabra de Honor”, y es que el periodista aseguró que el argentino estaría con la español solamente para ganar fama y dinero.

“Yo a diferencia de otros sí conozco algo de tu trayectoria, sé el problema que tuviste en Argentina con Ricardo Fort. Entiendo que es una técnica tuya utilizar a la gente para trepar y alcanzar tus objetivos, lo hiciste también con Pamela Díaz, espero que no me lo niegues porque existen unos audios que lo comprueban de boca tuya y que en su momento serán mostrados en el caso de que tengas la osadía de contradecir lo que estoy afirmando”, fueron parte de las palabras del recluta en el primer “cara a cara” del encierro, agregando que tenía pruebas que confirmaban sus intenciones.

“Creo que estás haciendo lo mismo con Oriana, se lo dije en su cara. No me gustan los hombres que se trepan de las faldas de las mujeres para conseguir algo, eso en mi país se llama ‘pollerudo’ y creo que eso eres”, le espetó duramente al argentino. ”, agregó.

En este contexto, es donde Facundo dio su opinión con respecto a esta acusación: “Sergio dijo que con Oriana estoy por interés, pero obviamente que no es así”, comenzó señalando el novio de la chica reality a Página 7.

“Yo ya tengo 35 años y más de 13 años en televisión, he trabajado en varios países, y Oriana tiene un poco más de seguidores que yo, no más”, recordó.

De hecho, aseguró que cuando entró a “¿Ganar o Servir?” no fue con el objetivo de conquistar a la venezolana, sino que solamente iba a pasarlo bien.

“Cuando entré al reality anterior entré a jugar, porque yo cada vez que entro a un reality soltero, entro a jugar, a estar con una o hacer ruido con otra, es lo que hay que hacer, no me voy a quedar sentado todo el día como tonto”, explicó.

“Entonces por eso cuando me preguntaron dije: ‘Me meto con Oriana, después me meto con otra, a mí no me importa’. Pero eso fue antes de saber que me iba a enamorar de ella”, añadió.

“Y hoy estoy muy enamorado y feliz. Estoy muy bien, y se dio así y estamos bien”, aclaró Facundo González sobre actual relación con Marzoli.

“Es periodista de farándula”

Aunque Sergio Rojas se fue en su contra, Facundo comentó que no tiene mala onda con él: “No me cae mal por decir eso, es su pensamiento. Solo me pareció muy brusco, porque yo no había chocado con él, y no me lo había dicho antes. Me pareció raro que me lo dijera en el cara a cara”, explicó.

“Pero ya está, decidió decirlo en ese momento y bueno. Él es periodista de farándula, entonces capaz que está acostumbrado a ese roce”, opinó sobre el periodista de “Que te lo digo”.

“No sé, no lo conozco mucho ni de antes y no voy a hablar ni mal ni bien, porque yo no juzgo a la persona, si no la conozco bien”, aclaró el actual recluta del reality de Canal 13.

“Si su método es atacar, está bien, si le parece que así funciona. A mí no me molesta, yo me sé defender. No me defenderé ni más ni menos, me defenderé como siempre”, sentenció el argentino.