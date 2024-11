“Son mis sueños, no son los tuyos”: Carlyn Romero responde a ola de comentarios negativos tras anunciar su deseo de animar el Festival de Viña

Carlyn Romero es una de las exjugadoras de la segunda temporada nacional de Gran Hermano, quien saltó a la fama del espectáculo luego de haber participado en Top Chef VIP Chile 2023. Pese a su paso por la competencia culinaria, la chica venezolana era conocida desde que mantuvo una relación amorosa con el cantante urbano DrefQuila. Además, vive hace más de ocho años en nuestro país.

La influencer, en conversación con el medio AS Chile, entre otras cosas, compartió uno de sus sueños: subirse a la Quinta Vergara y animar el Festival de Viña del Mar.

Pero, tristemente, luego de que este deseo e ilusión de Romero fuera replicada en varios portales nacionales, a la joven de 29 años le llegó un sinfín de comentarios negativos, en una suerte de desprestigiar tanto el sueño de Carlyn como su experiencia.

Frente a estas reacciones, la chama quiso compartir su visión en su perfil de Instagram: “Ayer en las redes de Chilevisión se subió una publicación donde hablaban sobre mí, decían que uno de mis sueños era animar el Festival de Viña –sueño que sigue latente, y sigue presente, y lo quiero cumplir, y lo voy a cumplir, porque me lo merezco y porque tengo todo el talento para hacerlo–, la vaina es que subieron este post y mucha gente comentó”, partió diciendo la de Venezuela.

“ Gracias por toda la gente que se tomó el tiempo por comentar. Comentaron cosas positivas, muy bonitas : muchas gracias... ojalá todo lo que me deseen se les devuelva multiplicado en mil y en cosas buenas. Vi comentarios bastante negativos ”, añadió Romero.

En relación a esta ola de críticas destructivas y de desprestigio hacia ella, sostuvo que “me puse en un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un hermanito, un sobrino, una hermana, que tiene diez, doce, ocho, siete años, y es persona les cuenta y les dice ‘tía, mamá, papá, primo... tengo este sueño: yo quiero ser futbolista, yo quiero ser animadora de televisión, yo quiero ser una chef, yo quiero ser la mejor‘. Imagínense que en vez de ese niño, o ese ser humano, recibir una respuesta como ‘¡lo vas a lograr!, ¡tú puedes!, ¡vamos!, ¡dale!’, reciba comentarios como ‘ahora cualquiera payasa quiere animar’, ‘Ay, por favor, que alguien ubique a esta niña’, ‘amiga, sueñas muy alto’, ‘menos mal que es un sueño y que se quede en eso, solo un sueño’, ‘siga soñando, y de pasadita saque pasajes para irse de vuelta a su país’, ‘que siga soñando’ ”.

Luego, hizo una llamado a no mirar en menos al prójimo, a no menoscabar al otro: “A lo que voy es que, no nos enfoquemos en minorizar al otro: al que tenemos al lado, al que tenemos al frente, al que tenemos atrás o el del otro lado. No vivamos ni vayamos por la vida minorizando sus sueños, o minorizando lo que hace, o minorizando lo que siente. Todo lo contrario, si vivimos en un mundo donde nos apoyamos, nos repotenciamos, donde nos decimos cosas bonitas, donde nos unimos, donde nos empatizamos, donde nos abrazamos, donde colaboramos: sería todo muy distinto, y no hubiese tanto conflicto”.

También invitó a detenernos a mirar nuestro trato y sentir hacia los demás: “Reflexionemos un poco más en sobre cómo expresarnos hacia el otro. Creo que eso nos hace bien como sociedad y como comunidad del internet. A mí no me afecta, en lo absoluto, lo que ustedes piensen con respecto a mis sueños; total son mis sueños, no son los tuyos. A mí me importa lo que yo pienso y lo que yo trabajo todos los para cumplir ese sueño. Ese es mi enfoque, ese es mi objetivo, y jamás lo voy a perder de vista, y ojalá tú tampoco lo pierdas por un comentario wherever de tercera persona”.